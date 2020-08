Com 5 meses no ar, CNN Brasil passa por dança das cadeiras e demissões

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Internet)



De dança das cadeiras a demissões e prestes a completar seis meses no ar, a CNN Brasil tem passado por mudanças no quadro. A mais recente foi a saída da jornalista Cris Dias. No último dia 28, pelas redes sociais, ela anunciou ter repensado a vida e decidiu adotar um novo estilo, incluindo mudanças profissionais.



Em duas postagens no Instagram, Cris explicou que a pandemia a fez repensar muitas coisas e questionar certos conceitos. "Um desses conceitos é de que existe apenas uma maneira de se ter sucesso na vida, que é trabalhando o máximo que o seu corpo e mente aguentam pra poder ter o máximo de coisas possíveis porque aí vão validar você na sociedade de consumo", escreveu.



Ela disse ainda que se livrou de quase todos os bens materiais: "Eu larguei a moradia tradicional pra viver de aluguel por temporada. Pra gastar menos, pra ficar mais livre e leve. Tanto ter estava pesando as minhas costas. Doei e vendi tudo que tinha. Porque não preciso de tanto mas sei que muita gente precisa desse tanto que tenho".



Outro profissional a deixar a emissora foi Reinaldo Gottino, um dos apresentadores do telejornal CNN Novo Dia e CNN 360º. Ele retornou à Record para reassumir o Balanço Geral de São Paulo. Em seu lugar, assumiu Rafael Colombo.



Durante a curta passagem pelo canal, Gottino também entrou em atrito com a também jornalista Gabriela Prioli. Ele a interrompeu durante um debate, do qual era mediador, e foi duramente criticado nas redes sociais. O próprio jornalista Augusto Botelho resolveu deixar o quadro “O grande Debate” após discussão com o colega Caio Coppola.



A emissora também alterou os apresentadores dos programas. A jornalista Mari Palma deixou o Live CNN e junto com Prioli passou a integrar o time que comanda o CNN Tonight.