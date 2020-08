CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

A jornalista Cris Dias anunciou, pelas redes sociais, que decidiu adotar um novo estilo de vida, o que passa, inclusive, por mudanças profissionais. Assim, afirma no texto que deve deixar o trabalho na CNN Brasil, emissora na qual vinha trabalhando.

Em duas postagens no Instagram, Cris explica que a pandemia a fez repensar muitas coisas e questionar certos conceitos. "Um desses conceitos é de que existe apenas uma maneira de se ter sucesso na vida, que é trabalhando o máximo que o seu corpo e mente aguentam pra poder ter o máximo de coisas possíveis porque aí vão validar você na sociedade de consumo", escreve.

Ela diz ainda que se livrou de quase todos os bens materiais: "Eu larguei a moradia tradicional pra viver de aluguel por temporada. Pra gastar menos, pra ficar mais livre e leve. Tanto ter estava pesando as minhas costas. Doei e vendi tudo que tinha. Porque não preciso de tanto mas sei que muita gente precisa desse tanto que tenho".

Por fim, a jornalista agradece à CNN Brasil, diz que gostaria de estabelecer uma nova forma de parceria com a emissora, se possível, e diz que viverá de acordo com o que acredita. "Somos todos um só. Nunca esqueçamos disso", conclui.

Leia a carta de Cris Dias

"A vida é feita de fases. Momentos. Precisamos aprender a respeitá-los. Isso nos faz evoluir dentro da nossa existência. Isso se chama propósito.

Amo esporte. Trabalhei mais de 15 anos da minha vida na tv, em redação, estúdio e rua. Todo dia envolvida com as notícias, hard news, ancoragens, reportagens, grandes eventos ao vivo, dentro de um estúdio ou pelo mundo, pra fazer o trampo dos sonhos e levar o meu melhor e o melhor do esporte pra vocês. Meu coração disparava a cada desafio ou ídolo entrevistado. Ídolos que viraram colegas. Amigos. E assim se passaram anos, virei a “Cris Dias do esporte” e devo tudo ao meu trabalho e a vocês. E a mim tb, pois sem a minha dedicação, resiliência e vontade, nada disso teria acontecido. Acontece que a vida é feita de fases. Momentos. E de uns tempos pra cá, percebo que algo aqui dentro mudou.

Esse sonho já foi realizado. Já foi a minha verdade e já me proporcionou além do que eu poderia imaginar. Acredito que como comunicadora, posso prestar serviço à sociedade de outro jeito. Vários outros, talvez. Talvez seja a proximidade com os 40, a tal necessidade de se reinventar. Mudar a forma, mudar o conteúdo...sei lá.

Só sei que enquanto me conhecia por gente e como profissional, muitos conceitos foram se modificando ao longo do tempo, esse grande amigo. Um desses conceitos é de que existe apenas uma maneira de se ter sucesso na vida, que é trabalhando o máximo que o seu corpo e mente aguentam pra poder ter o máximo de coisas possíveis porque aí vão validar você na sociedade de consumo. O tal status, reafirmado e glamourizado na ostentação das redes sociais. Mas será que precisamos consumir tanto, TER tanto, pra sermos alguém? Será que só somos felizes vivendo sob esse sistema que só considera pessoas de acordo com o seus padrões e status econômico? Onde ter é ser!? Onde toleramos desigualdades grotescas como se fossem invisíveis. A partir desse sistema, estamos nos destruindo e destruindo o planeta. O corona vírus é um sinal claro dos novos tempos, do novo normal. Que de normal não tem nada. Adoecemos coletivamente. Eu não queria mais fazer parte dessa engrenagem.



Então comecei a tentar entender que movimento era esse dentro de mim. Sim, nasceu um novo proposito diante de tudo isso que estamos vivendo. As fichas caíram de vez. Eu larguei a moradia tradicional pra viver de aluguel por temporada. Pra gastar menos, pra ficar mais livre e leve. Tanto ter estava pesando as minhas costas. Doei e vendi tudo que tinha. Porque não preciso de tanto mas sei que muita gente precisa desse tanto que tenho. Porque hoje em dia felicidade pra mim tem a ver com menos. Menos consumo, menos coisas, menos correria, menos apego material. Menos e mais. Mais tempo, mais qualidade de vida, mais contato com a natureza, algo que descobri ser imprescindível pra mim. Mais preocupação e cuidado com o meio ambiente. Com o próximo. Consigo próprio.

Entendi o meu proposito e a partir dele faco a minha vivencia, do jeito que acredito de verdade ser melhor pra mim e pra quem esta ao meu redor. E respeito quem vive de outra forma. Somos livres enquanto nosso estilo de vida não destrói nada nem ninguém. Mas eu, eu vou viver de acordo com o que acredito. Gostaria de agradecer imensamente a CNN Brasil por compreender essa necessidade pungente de transformar a minha logística de produção, pra que de alguma forma possamos reafirmar nossa parceria. Por ora, tenho um compromisso com o meu proposito. E ele passa longe do hard news. Quero agradecer a todos vocês, pois todos tem sua importância nesse processo profundo de auto conhecimento e evolução pessoal. Somos todos um só. Nunca esqueçamos disso."



Saiba Mais Diversão e Arte ‘É a hora de trazermos mensagens positivas’, diz Hungria sobre novo EP

‘É a hora de trazermos mensagens positivas’, diz Hungria sobre novo EP Diversão e Arte Taylor Swift doa US$ 30 mil para jovem custear a universidade