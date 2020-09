Whoopi Goldberg quer que Disney faça o reino de Wakanda em parques

A atriz Whoopi Goldberg fez um pedido especial à Disney: ela quer que o estúdio faça a construção do reino de Wakanda nos parques. A atração foi solicitada em tributo a Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que morreu de câncer de cólon na última sexta-feira (28/8), aos 42 anos.

Na postagem feita pelo Twitter, Goldberg diz: “Prezados responsáveis pelas construções de novas experiências na DisneyLand e World, nós não precisamos de outro reino de Frozen, mas de Wakanda. Por favor, DisneyWorld e DisneyLand, construam Wakanda em nome de Chadwick Boseman”.

Dear People in charge of building NEW experiences Disney Land and World we don’t really need another Frozen land BUT what we could use is Wakonda, please Disneyworld Disneyland PLEASE build in Chadwick Boseman’s name WAKONDA