'007- Sem tempo para morrer' ganha novo trailer; Confira

(foto: Nicola Dove)

A sequência 007 – Sem tempo para morrer ganhou um trailer inédito nesta quinta-feira (3/9). A prévia traz mais ação na trama e questiona quem são os aliados e os inimigos. O vídeo ainda apresenta mais detalhes sobre o vilão de Rami Malek, a agente vivida por Lashana Lynch e a Ana de Armas, aliada de James Bond.



O vídeo reforça a importância desta última missão, que poderá mudar o rumo de tudo. No longa, o personagem criado pelo escritor britânico Ian Fleming deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica.

No entanto, o momento de paz é interrompido quando o velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais difícil do que o esperado, deixando Bond no caminho de um vilão misterioso e armado com uma nova tecnologia perigosa.

007 – Sem tempo para morrer chega aos cinemas em 19 de novembro, após ter lançamento adiado devido a uma avaliação do mercado de cinema global por causa da pandemia.

Confira o trailer de 007 - Sem tempo para morrer