Robert Pattinson está com coronavírus, diz site

CB Correio Braziliense

(foto: David LivingstonAFP)

A Warner, segundo o Hollywood Reporter, emitiu um comunicado, nesta quinta-feira (3/9) informando que as gravações do filme The Batman foram pausadas depois de um integrante do elenco testar positivo para o vírus. De acordo com a Vanity Fair, a pessoa seria o protagonista Robert Pattinson. Ainda não se tem informação confirmada sobre a saúde do protagonista e se a pausa terá impactos na estreia do filme, prevista para 2021.

O novo filme do morcego da DC, dirigido por Matt Reeves, paralisado por conta do isolamento social, havia retornado as gravações há três dias. Um trailer foi revelado em 22 de agosto de 2020 durante a DC Fandome mostrando uma versão do Batman muito mais sombria com desejo de vingança. Sem grandes detalhes, é possível reconhecer a Mulher-Gato, Comissário Gordon, Charada e o cenário da cidade de Gotham.

O elenco conta com Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrel, Andy Serkis e Jeffrey Wright.