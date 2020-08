DC FanDome: Confira quais foram os destaques do evento

PI Pedro Ibarra*

Arte conceitual de 'The Flash', mostra detalhes de Michael Keaton como Batman e do novo uniforme do Flash - (foto: DC/Warner/Divulgação)

O último sábado teve muitas novidades para cultura pop com o evento on-line DC FanDome. A gigante do entretenimento, que começou no quadrinhos e agora é importante também no cinema, televisão e videogames, fez uma grande festa para anunciar o que DC está fazendo e para mostrar as produções que estão por vir em várias plataformas.

A DC faz parte do grande conglomerado Warner Media, filiado a AT&T, que envolve produções Warner Bros., HBO, CW, a empresa de game Square Enix entre outras subsidiárias. Portanto, produções com heróis e vilões da DC estão espalhadas em diversos canais, meios e produtoras, fazendo da FanDome um dos maiores eventos virtuais para os fãs de super-heróis.

O Correio separou algumas das novidades mais importantes da DC FanDome.

Batman

O homem-morcego vai ganhar uma nova versão para os cinemas. O momento que talvez era o mais esperado da DC FanDome foi a apresentação do primeiro teaser do novo Batman dos cinemas. O vídeo de pouco mais de 2 minutos apresentou o tom do filme de Matt Reeves com Robert Pattinson aparecendo pela primeira vez em vídeo na pele do bilionário Bruce Wayne, além de Paul Dano vivendo o principal vilão, Charada; Zoe Kravitz no papel da Mulher-Gato e Colin Farrell interpretando o malvado Pinguim. O longa, que só tem 25% das cenas gravadas, está previsto para estrear nos cinemas em 2021.

The Flash e mais Batman

Sem dúvida um dos heróis mais importantes da editora, o Batman teve bastante espaço entre os anúncios. Além do novo filme, foi apresentado o retorno de duas versões do super-herói no cinema. Michael Keaton e Ben Affleck vão voltar ao papel do Bruce Wayne, ao mesmo tempo, em The Flash, adaptação série de quadrinhos Ponto de ignição em que o personagem superveloz volta ao passado para salvar a vida da própria mãe e cria uma série de problemas em linhas do tempo. O filme do Flash terá novos uniformes sob a direção Andy Muschietti (It - A coisa).

Além dos cinemas foi anunciado John Ridley como novo roteirista da série principal de quadrinhos do homem-morcego e Gotham Knights, um jogo que se passa no universo do herói, mas é protagonizado por Robin, Asa Noturna, Batgirl e Capuz Vermelho.

Mulher-Maravilha 1984

Uma das heroínas mais importantes do universo cinematográfico atual da DC ganhou mais um trailer do segundo filme da franquia. Mulher-Maravilha 1984 recebeu detalhes da trama além de novas cenas de ação e a apresentação do novo visual da vilã Mulher-Leopardo, interpretada por Kristen Wiig. O filme mostra no título que será uma história mais colorida ambientada nos anos 1980 e também promete mostrar mais sobre a infância da amazona vivida por Gal Gadot. O filme até o momento está marcado para estrear em outubro de 2020, mas ainda pode ter alterações.

Liga da Justiça: Snyder Cut

A produção que gerou muito rebuliço nas redes sociais com direito até a campanha ganhou o primeiro trailer completo. No painel de apresentação, o diretor Zack Snyder ainda afirmou que a produção terá quatro horas e será dividida em formato minissérie com quatro episódios de uma hora na HBO Max em 2021. O trabalho é o corte de Snyder, que viu tudo que fez sendo alterado por Joss Whedon após se afastar da Liga da Justiça por problemas pessoais.

Esquadrão Suicida

Após o sucesso de bilheteria, mas um fracasso de crítica, o Esquadrão Suicida está de volta com novos personagens, um novo tom e principalmente um novo diretor. Nas mãos de James Gunn, responsável pela Franquia Guardiões da Galáxia, o filme terá muitos mais vilões entre remanescentes do primeiro filme e novidades. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davies reprisam os papéis do primeiro longa, enquanto são adicionados nomes como Idris Elba, Alice Braga e John Cena ao elenco. A brasileira vai viver SolSoria. Tudo isto foi apresentado em vídeo de bastidores que ressaltou a importância de Gunn para dar uma sobrevida a este supergrupo de vilões e um vídeo de apresentação dos personagens.

Saindo do cinema e indo para os Games, a Rocksteady apresentou Suicide Squad: Kill the justice league, jogo com os super-vilões para a nova geração videogames, PS5 e XBox Series X. A produção foca nos personagens Arlequina, Capitão Bumerangue, Pistoleiro e Tubarão-Rei.

Shazam! e Adão Negro

Coadjuvantes na rodada de anúncios por ainda não estarem em produção, os filmes que fazem parte do mesmo saga apresentaram novidades. A criança que com uma palavra se torna um super-herói teve o nome do segundo filme revelado Shazam!:Fury of the gods (Fúria dos Deuses em tradução livre). Também foi apresentado o primeiro cartaz que promete a volta da família Shazam! em 2021.

We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 22, 2020

O principal vilão do universo de Shazam!, Adão Negro, vai ter um filme solo. A produção apresentou um trailer conceitual com imagens de como deve ficar visualmente, além das motivações que fazem o personagem. O filme, marcado para 2021, é um projeto que Dwayne ‘The Rock” Johnson pegou para si, vai produzir e protagonizar.

Séries: Titãs, The Flash, e Gotham PD

As séries ainda tiveram espaço no DC FanDome com anúncios e apresentação de trailers. A primeira foi Titãs que confirmou os novos personagens Espantalho e Bábara Gordon para a próxima temporada. Enquanto o primeiro é um recorrente vilão em histórias do Batman, a segunda é a filha do Comissário que durante a noite veste o manto da Batgirl. Também foi anunciado que Jason Todd vai encerrar os trabalhos como Robin e passar a usar a fantasia de Capuz Vermelho.

Outro seriado que tem uma legião de fãs, The Flash liberou a público o trailer do sétimo e novo ano da série. A próxima temporada, pelo apresentado no vídeo, tem foco na jornada de Iris, interesse amoroso do super-herói e protagonista.

Diferentemente das duas anteriores, que são produções da CW, foi anunciada como produção HBO Max a produção Gotham PD. O seriado criado por Matt Reeves vai se passar no mesmo universo do Batman dos cinemas, porém alguns anos antes de Bruce Wayne assumir o papel do vigilante. A série tem estreia marcada para outubro 2021 e terá um policial corrupto como personagem principal. A série conta com Terence Winter, indicado ao Oscar por O lobo de Wall Street e ao Emmy por Boardwalk empire, assinando o roteiro.



Super-Choque e Milestonone

Em um painel específico para o selo Milestone, comprado pela DC há anos, foram reveladas negociações para um filme do Super-Choque. Ainda sem confirmações, elenco, ou datas. O herói ficou bastante popular no Brasil por conta da série animada transmitida em tevê aberta nos anos 2000. Os responsáveis pela apresentação dos super-heróis e ainda anunciaram a retomada do selo para histórias em quadrinhos de exclusividade digital.





