Caetano Veloso lança versão de 'Hey Jude'

CB Correio Braziliense

(foto: Uns Produções/Divulgação)

Hey Jude, um dos clássicos dos Beatles, ganha, agora, uma nova interpretação na voz de Caetano Veloso. A música chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (4/9) e traz uma grande carga emocional do artista. A canção ajudou o baiano a enfrentar os dias de prisão durante a Ditadura Militar, período que serviu de inspiração para o documentário Narciso em férias.



“Me lembro nitidamente de que Hey Jude, dos Beatles, era a canção positiva. Quando tocava, era sinal de que ia melhorar minha situação, os portões iam se abrir, a luz ia ser vista de novo", conta Caetano, em um trecho do documentário.

Em material enviado à imprensa, o tropicalista confessa que nunca tinha pego o violão, "sacado a harmonia e cantado mesmo. Nunca sequer aprendi a letra inteira". A versão disponibilizada nesta sexta foi gravada na casa do cantor com Lucas Nunes, tecladista e guitarrista da Dônica. "Ele fazendo o duplo papel de violonista e técnico de gravação, essa canção dos Beatles que era um anúncio de luz quando, na prisão, eu a ouvia no rádio de um sargento do PQD", detalha Caetano.

Em referência aos rapazes de Liverpool, principalmente John Lennon, Lucas pôs "slap back" na voz do baiano. "Mas reduzimos o efeito a um mínimo que significasse homenagem pós-irônica (diria Zeca) às lembranças. Assim, Hey Jude é a única faixa original, gravada recentemente em estúdio, single do filme. As outras são

as que foram registradas durante a entrevista", acrescenta o cantor.

Estreia

Narciso em férias estreia mundialmente na segunda-feira (7/9) no 77º Festival de Veneza e na Globoplay. Em voz e violão, a versão do baiano chegou uma semana após a canção original dos Beatles completar 52 anos do lançamento. Composta por Paul McCartney, a faixa foi escrita durante o divórcio de John Lennon e Cynthia Powell para consolar o filho do casal, Julian Lennon.



Cartaz do documentário 'Narciso de Férias' (foto: Uns Produções/Divulgação)

Memórias

Ainda nesta sexta-feira, um dos mais importantes nomes da música popular brasileira participa do programa Conversa com Bial, da Rede Globo. Além do lançamento da versão de Hey Jude, Caetano vai compartilhar detalhes e emoções revividas com o filme Narciso em férias.

"Antes de eu ser preso, eu estava cantando umas músicas lá em casa, de noite, e algumas eu liguei a isso. E eu deixei de cantar”, lembrou o cantor, em material enviado à imprensa, referindo-se às canções Súplica, de Orlando Silva, Assum Preto, de Luiz Gonzaga, e Onde o céu azul é mais azul, de João de Barros.

Ainda durante o programa, o cantor receberá uma surpresa: Gilberto Gil gravou um vídeo com uma pergunta sobre o período de reclusão. E Caetano comentará sobre a amizade com o parceiro de longa data.