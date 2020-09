Gravações de 'The Batman' continuam sem Robert Pattinson

CB Correio Braziliense

Robert Pattinson caracterizado como Batman - (foto: Warner Bros/Divulgação)

As gravações do filme The Batman foram retomadas. A informações foi divulgada pelo Daily Mail nesta sexta-feira (4/9). Segundo a publicação, a decisão foi do diretor do longa-metragem Matt Reeves, que preferiu seguir as filmagens mesmo sem a presença do protagonista Robert Pattinson, que contraiu a covid-19.

Com a ausência do intérprete do Homem-Morcego serão gravadas apenas cenas em que o ator pode ser substituído por dublês. Pattinson segue em isolamento, enquanto os demais artistas do elenco, que haviam sido mandados de volta para casa, retornam para o set de filmagem.

Em abril deste ano, quando a pandemia do novo coronavírus começou a exigir ainda mais cautela em vários países, o filme teve as filmagens suspensas e a estreia de The Batman foi adiada de junho para outubro de 2021. Neste ano, durante a DC Fandome, o primeiro trailer foi divulgado. Assista abaixo.