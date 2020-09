Incluindo acesso gratuito, CCXP 2020 anuncia quatro tipos de ingresso

RP Roberta Pinheiro

Edição virtual da CCXP 2020 ocorre entre 3 e 6 de dezembro - (foto: CCXP/Divulgação)

Depois de anunciar a realização da maior convenção de cultura pop do Brasil em versão virtual, a Comic Con Experience (CCXP) confirmou, nesta terça-feira (8/9), quatro tipos de ingresso para o evento, incluindo o acesso gratuito ao conteúdo. Além disso, a organização da CCXP divulgou o nome de quadrinistas com presença confirmada nesta edição, entre eles o responsável por Watchmen.

Para evitar aglomeração e garantir a segurança dos visitantes, a CCXP deste ano promete recriar de forma virtual as experiências e sensações propostas pela versão física com a possibilidade do intercâmbio internacional ainda mais forte. A partir de uma plataforma, na qual os usuários poderão criar e compartilhar conteúdo, a CCXP Worlds: A Journey of Hope (CCXP Mundos: Uma jornada de esperança) abrigará as mesmas áreas do formato presencial: Auditório Thunder, Artists’ Alley, Game Arena, Creators & Cosplay Universe, Hollywood Strip (área de estúdios), Market Place e o Omelete Stage (estúdio de vidro com os destaques da programação). Serão cinco streamings simultâneos.

Ingressos

Apesar de disponibilizar 90% do conteúdo do evento gratuitamente, a organização anunciou outras três opções de participação. São elas: Digital Experience, Home Experience e Epic Experience. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 15 de setembro no site da convenção. Não haverá mudanças de lote e os valores permanecerão os mesmos até a data do evento, em dezembro.

Confirmados

Entre os 14 confirmados para este ano está o quadrinista responsável por Watchmen, Dave Gibbons. Além da obra que inspirou a série da HBO indicada ao Emmy 20, o artista também é o desenhista de Kingsman: O serviço secreto. Tem presença garantida Emil Ferris, a quadrinista mais premiada de 2018 e autora de Minha coisa favorita é monstro.

Watchmen, da HBO, foi a produção mais lembrada no prêmio (foto: HBO/ Divulgação)

Completam a lista da CCXP Worlds o quadrinista Scott Snyder, de Batman e Liga da Justiça; Kevin Eastman, de Tartaruga Ninja; Marcelo D'Salete, de Angola Janga e Cumbe; Andrea ‘Casty’ Castellan, de Mickey e Tio Patinhas; Margaux Motin, de Placas tectônicas; Trina Robbins, de A lenda da Mulher-Maravilha; Jeff Lemire, de Gideon Falls e Arqueiro Verde; Gerry Conway, de Homem-Aranha e Batman: A série animada; Garth Ennis, de The Boys e Justiceiro; Jill Thompson, de Sandman e Mulher-Maravilha; Leandro Fernandez, de The Old Guard; e Fabien Toulmé, de A odisseia de Hakim.

Plataforma

A organização ainda não anunciou os lançamentos e as estreias que ocorrem durante a CCXP, contudo, garantiu que o conteúdo estará garantido este ano. Na Thunder Arena, por meio de uma transmissão via streaming, o público poderá acompanhar conversas com celebridades de Hollywood, anúncios, trailers inéditos, premières e painéis sobre as maiores produções do cinema e das plataformas de streaming.

No Artists' Valley, o público terá contato com artistas em grupos ou individualmente para conhecer e comprar artes originais. Também será possível personalizar a experiência para conhecer um pouco mais do universo de determinado quadrinista, participar de masterclasses, workshops e acompanhar batalhas de artistas.



Alguns conteúdos serão disponibilizados antes da CCXP. Já as inscrições para quem desejar expor este ano serão abertas também em 15 de setembro, pelo site do festival, e os critérios de seleção serão divulgados em breve. Outro material que estará disponível antes de dezembro integra o Cosplay Universe.

Para o Creators Universe, haverá uma transmissão com criadores de conteúdo com uma programação que incluirá apresentações e shows ao vivo, além de masterclasses.



Confira os quatro tipos de ingresso para a CCXP Worlds: A Journey of Hope:

Free Experience - Sem custo, com cadastro?

Acesso à plataforma CCXP Worlds*

Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

**Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses

Digital Experience (R$ 35)

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

Credencial digital da CCXP Worlds

Descontos em parceiros

Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente

Home Experience (R$ 35 + R$ 21 de frete)?

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

Home Kit: receba em casa a credencial física e um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds

Descontos em parceiros

Credencial digital da CCXP Worlds

Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

Epic Experience (R$ 450 + R$ 21 de frete)?

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

Epic Kit: receba em casa a credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta

Descontos em parceiros

Credencial digital da CCXP Worlds

Pré-venda CCXP21

Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.