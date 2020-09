Gloria Groove canta 'Hit different' e SZA elogia: "Sua voz é suave"

CB Correio Braziliense

(foto: Arquivo Pessoal)

A cantora Gloria Groove publicou, na segunda-feira (7/9), um vídeo no Instagram em que cantava um trecho de Hit different, nova faixa de SZA. A artista norte-americana ficou encantada com a versão da drag queen brasileira e elogiou a performance: “Gorgeous”, linda em tradução livre.

SZA ainda compartilhou o cover de Gloria Groove nos Stories. “Sua voz é suave”, escreveu a dona do hit All the stars. O cover também foi elogiado por Manu Gavassi, Di Ferrero, Mateus Carrilho, Pablo Bispo, Ruxell, Linn da Quebrada, DAY, Lia Clark e Mel, ex-Banda Uó.

Hit different é a primeira parceria da cantora com Ty Dolla Sign e traz a produção dos Neptunes. A norte-americana ficou conhecida pelo sucesso de All the stars, indicada ao Oscar por Melhor canção original com o longa Pantera Negra.