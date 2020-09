Di Propósito lança faixas inéditas; confira a playlist de lançamentos

PI Pedro Ibarra* MB Maria Baqui*

Banda brasiliense Di Propósito é um dos destaques da semana - (foto: Duo Image/Divulgação)

Os lançamentos da semana têm a cara da nova geração da música, com a juventude assumindo o protagonismo. Ganham destaque nomes como o grupo brasiliense Di Propósito e a parceria de Rincon Sapiência com As Baías e a Cozinha Mineira. Internacionalmente, SZA aparece de surpresa e Finneas, o irmão da Billie Eilish, vem com mais um bom single solo.

Confira a playlist:

Nacional

O grupo brasiliense de pagode Di Propósito lançou, nesta sexta-feira (4/9) o EP O que rolar rolou, com quatro faixas inéditas que também fazem parte do novo DVD da banda. O single principal, intitulado Mete a louca é uma boa pedida para animar o fim de semana por ser uma música bastante dançante e composta por instrumentação clássica do pagode.

De nome novo, o grupo paulista As Baías, anteriormente conhecido como As Baías e a Cozinha Mineira, lançou um single em parceria com o rapper Rincon Sapiência. A música, intitulada Respire, também recebeu a versão audiovisual e está disponível nas principais plataformas digitais. A faixa é uma criação baseada no novo pop nacional.

A cantora de pagode, Marvvila, que ficou conhecida pela colaboração no EP da cantora Ludmilla e pela participação no programa The Voice, em 2016, lançou, nesta semana, um single. Dizendo por dizer, como é chamada a música, é uma mistura de samba com pagode e pop nacional. Além do vocal, a cantora investe na instrumentação com bateria, teclado, violino, cavaco e pandeiro.

Cantora Marvvila (foto: Guto Costa/ Divulgação)

Fabiana Cozza, em celebração aos orixás, lançou o álbum Dos Santos, com 19 singles inéditos. Ogã de Ogum, uma das faixas do projeto, remete a ogã, que em iorubá significa a pessoa autorizada e responsável por tocar percussão nas cerimônias pelas entidades no candomblé ou umbanda. Já Ogum é o orixá representado, normalmente, pela figura de um guerreiro, que muitas vezes mostra justiça. A música é bastante animada e conta com instrumentação característica do gênero.

Internacional

Cantora SZA e rapper Ty Dolla $ign (foto: Youtube/Reprodução)

Depois de se consolidar como um grande nome do R&B tendo lançado apenas dois discos, SZA, cantora de 29 anos que tem uma indicação ao Oscar no currículo, deu as caras de surpresa esta semana com o single Hit different, com participação de Ty Dolla $ign e produção do The Neptunes, duo de Pharrell Williams e Chad Hugo. Por mais que ela tenha feito algumas participações especiais nos últimos anos, este é o primeiro lançamento próprio desde o aclamado disco Ctrl, de 2017. Um próximo trabalho longo de estúdio da artista é muito cobrado por fãs nas redes sociais.

Outra figura da nova geração importante que trouxe novidade foi Finneas. O Produtor do ano para o Grammy e nome por trás de Billie Eilish lançou What they'll say about us. A música é uma balada voz e piano, inspirada pelos protestos de junho do Black Lives Matter. Outra motivação para a composição foi a morte do ator Nick Cordero, performer da Broadway que teve complicações após o diagnóstico positivo para a covid-19. Finneas não o conhecia, mas se sentiu tocado pela história. O produtor de 23 anos afirmou, para o veículo Wall Street Journal Magazine, que escreveu esta canção “como se estivesse cantando para alguém em um leito de hospital enquanto manifestações tomavam o país do lado de fora”.

A semana também teve um álbum que se destacou, Detroit 2 do rapper Big Sean. O trabalho com 21 músicas do artista se diferencia não só pela qualidade, mas pelas participações. Big Sean convidou nomes de influência na atualidade como Post Malone, Travis Scott, Young Thug e Anderson .Paak. Também fazem parte do projeto Lil Wayne e até histórias do comediante Dave Chappelle e dos músicos Erykah Badu e Stevie Wonder. Um ponto especial está nos versos de Nipsey Hussle na faixa Deep reverence. O rapper foi assassinado em março de 2019, mas menciona que vai colaborar com Big Sean no futuro.

No indie, o cantor e multi-instrumentista Declan McKenna apresentou ao público o segundo trabalho de estúdio, intitulado Zeros. O compositor britânico de 21 anos é mais um talento emergente e busca a consolidação no gênero alternativo com entrega de um álbum que mesmo com quase todas músicas antecipadas como singles faz sentido no conjunto da obra. O disco conversa com influências de David Bowie e é cotado internacionalmente para dominar as paradas de rock.