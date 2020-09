Fechado desde o início da pandemia, Outro Calaf reabre em formato bar

CB Correio Braziliense

Apesar da reabertura, o espaço não terá ainda eventos e festas - (foto: Desfrute Cultural/Divulgação)

Bar e casa noturna, o Outro Calaf, localizado no Setor Bancário Sul, reabrirá as portas a partir desta quinta-feira (10/9), às 17h. No entanto, o espaço funcionará apenas como bar. Ainda não há previsão de retorno da programação voltada para as festas e shows que eram realizados no espaço antes da pandemia do novo coronavírus.

Assim como as principais casas da cidade, o Outro Calaf ficou fechado desde o início do decreto publicado pelo governo federal impedindo o funcionamento de espaços de festas e culturais que pudessem causar aglomerações e disseminar a covid-19 na capital federal. A volta do espaço se dá em virtude do decreto que permite a abertura de bares e restaurantes. O local terá medidas de segurança com mesas e cadeiras distanciadas, medição de temperatura na entrada e disponibilização de álcool em gel.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado publicado na redes sociais. "Assim como diversos comércios locais, estamos enfrentando inúmeras dificuldades nesse tempo de pandemia, tão duro para todos. Nos encontramos numa situação crítica, em que tentamos novas fontes de renda, ou nos despedimos de todos e fechamos para sempre. Nos resguardamos e aguentamos até onde podíamos sem reabrir, mesmo após o decreto do GDF (15/7) que permitiu a reabertura de bares e restaurantes. Infelizmente, as contas não param de chegar e não temos mais verba, nem novas fontes de crédito disponíveis para continuar mantendo o estabelecimento e honrando com o salário dos nossos quase 50 funcionários sem reabrir. Não queremos deixar tantos anos de história morrerem, muito menos as famílias que dependem de nós desamparadas", diz trecho da carta aberta.

Ainda no comunicado, os responsáveis pelo espaço explicam que não estão retomando os eventos e que não compactuam com as festas clandestinas que têm acontecido na cidade. Durante a quarentena, o Outro Calaf chegou a fazer evento em formato digital.



Também informam que trabalharão com escala reduzida e em esquema de rodízio dos funcionários. As mesas ficarão na área externa com distância de dois metros entre si. "Contamos muito com a ajuda e a compreensão de todos vocês nesse momento tão difícil. Para quem não se sentir confortável de vir nos visitar, nós entendemos e continuaremos com o delivery: você pode nos ajudar a sobreviver comprando e recebendo em sua casa, entregamos em quase todas as regiões do DF! Essa será a nossa última tentativa antes de fechar as portas, ajude o Calaf a sobreviver”, finaliza o comunicado.

Confira a íntegra da carta publicada nas redes sociais

[?? COMUNICADO CALAF REABRE COMO BAR ??] . Esta é uma carta aberta destinada aos frequentadores, parceiros e amigos do... Publicado por Outro Calaf em Segunda-feira, 7 de setembro de 2020

Serviço

Outro Calaf

Setor Bancário Sul. Funcionamento: Terça-feira, das 17h às 2h; Quarta-feira, das 11h30 às 23h; Quinta-feira, das 17h às 2h; Sexta-feira, das 11h30 às 2h; e Sábado, das 11h30 às 23h. Pedidos pelo telefone 3325-7408 ou pelo whatsapp 61 8158-0399.