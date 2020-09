Billboard "Social 50": Manu Gavassi fica na frente de Karol G e DaBaby

CB Correio Braziliense

Manu Gavassi marcou presença na lista Billboard Social 50 sete vezes - (foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Feito para medir a popularidade dos artistas nas redes sociais, a lista Billboard Social 50 é atualizada semanalmente levando em consideração o sucesso dos conteúdos digitais com o público. O k-pop permanece na liderança com BTS e BLACKPINK, mas Manu Gavassi aparece na 45º posição, representando o país como a única brasileira presente na lista. A cantora vem se destacando com a nova música Deve ser horrível dormir sem mim, em parceria com Gloria Groove.

Ao todo, a cantora e compositora marcou presença na lista sete vezes. Com a popularidade ampliada durante a participação do programa Big Brother Brasil 2020, no qual protagonizou o maior paredão da história do reality, a cantora alcançou, em abril deste ano, o top 5 da lista Billboard Social 50, ficando em 4º lugar, na frente de Justin Bieber e Rihanna. A cantora e compositora, além disso, se consagrou como a brasileira que teve a melhor posição de todas, ultrapassando a funkeira Anitta, que a maior colocação alcançada foi o 7º lugar.

Números

Desde a saída do BBB, Manu Gavassi tem conquistado algumas posições nos rankings musicais. Na estreia do clipe da canção Deve ser horrível dormir sem mim, em 21 de agosto, a produção somou três milhões de visualizações em um único dia. A música também estreou em 2º lugar na lista do Spotify Brasil. Atualmente, o videoclipe tem mais de 11 milhões de exibições na plataforma.