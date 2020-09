'Onda diferente' estará na trilha da segunda temporada de 'Vai Anitta'

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: YouTube/Reprodução)

A música Onda diferente, gravação de Anitta, Ludmilla e Snoop Doog, estará na trilha sonora da segunda temporada da série Vai Anitta, que estreará a sequência ainda em 2020 na Netflix. Para utilizar a faixa, Anitta fez um pedido a Ludmilla, que foi acatado.



Por conta da autorização, especula-se que as artistas possam ter feito as pazes, já que a canção foi motivo de briga entre a funkeira e a cantora Ludmilla.

Tudo começou quando Ludmilla afirmou que Anitta creditou de maneira incorreta a música, logo após Ivete Sangalo apresentar a faixa no Rock in Rio de 2019. Mas a confusão teve desdobramentos até pouco tempo atrás, quando Ludmilla vazou áudios de Anitta e cortou relações com a cantora.

Desde então, os admiradores das divas brasileiras estão constantemente gerando intrigas entre fã clubes na internet. A última polêmica foi quando Anitta foi acusada de racismo, após reproduzir uma imagem em que Ludmilla aparecia ao fundo, com a legenda “Barbie em vida de patroa”. Na ocasião, fãs levantaram a hashtag “Anitta Racista” no Twitter.