Coala Festival e live de Zé Neto & Cristiano dominam fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Diego Padilha/Divulgação)

Com as aglomerações ainda proibidas no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus, artistas e festivais utilizam a tecnologia para promover shows que possam ser assistidos pelo público no conforto de casa.

O grande destaque deste fim de semana é a transmissão da versão on-line do Coala Festival, que será no sábado a partir das 14h. Na programação, dois grandes nomes da música brasileira: Novos Baianos, que farão homenagem a Moraes Moreira, que morreu neste ano, e Gilberto Gil que se apresenta ao lado do grupo composto pelos familiares, Os Gilsons.

No mesmo dia, os fãs de sertanejo podem escolher entre acompanhar o show da dupla Zé Neto & Cristiano ou dos cantores Gian & Giovanni que fazem live no mesmo horário, às 20h. Ao longo do fim de semana, o Sesc mantém a programação de lives do projeto Música #EmCasaComSesc, que terá Odair José no domingo com participação especial de Júnior Freitas.

Confira a agenda de lives do fim de semana 12 e 13 de setembro

Sábado (12/9)

14h - Mariana Aydar e Mestrinho (Coala Festival)

14h50 - Dj Mary G (Coala Festival)

15h30 - MC Tha e Rico Dalasam (Coala Festival)

16h15 - Shaka x EB (Coala Festival)

16h55 - Novos Baianos (Coala Festival)

18h - Moacyr Luz

18h15 - Dj Cinara (Coala Festival)

18h55 - Nego Bala (Coala Festival)

19h - Lívia e Arthur Nestrovski (#EmCasaComSesc)

19h40 - Dj Ubuntu (Coala Festival)

20h - Zé Neto & Cristiano

20h - Gian & Giovani

20h20 - Gilberto Gil e Os Gilsons (Coala Festival)

21h - Paulo Mesquita e Os Brancos

Domingo (13/9)

17h - Pedro Miranda

18h - Thaíde e convidados

19h - Odair José. Participação: Júnior Freitas (#EmCasaComSesc)