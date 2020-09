Morre Parrerito, do Trio Parada Dura, aos 67 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Trio Parada Dura/Divulgação)

O cantor Perrerito, integrante do Trio Parada Dura, morreu neste domingo em decorrência da covid-19. O cantor estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizzonte, Minas Gerais, desde 29 de agosto.

O sertanejo tinha 67 anos e diabetes, o que o coloca no grupo de risco. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intesiva (UTI) com uso de respirador mecânico.

"É com muita tristeza e o coração apertado que informamos o falecimento do cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, neste domingo, 13 de setembro, em Belo Horizonte (MG). Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19. Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença", diz o comunicado da assessoria de imprensa.