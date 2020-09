Harry Styles adia turnê 'Love on tour' por tempo indeterminado

CB Correio Braziliense

(crédito: Angela Weiss/AFP)

O ex-One Direction Harry Styles estava com passagem marcada para desembarcar no Brasil para apresentação da turnê Love on tour, que passaria pelo Rio de Janeiro e por São Paulo em outubro. No entanto, devido à atual situação sanitária do país, o cantor adiou os shows por tempo indeterminado. Os ingressos já adquiridos serão válidos para as datas futuras.



Além do Brasil, o artista também não se apresentará na Argentina, Chile, Peru, México, Austrália e Nova Zelândia até que a situação pandêmica se regularize.

"A saúde e a segurança de todos seguem como nossa maior prioridade, e por isso infelizmente tenho que adiar todos os shows de 2020 na América do Sul, México, Austrália e Nova Zelândia até novo comunicado", publicou o artista no Twitter.

Everyone’s health and safety remains our top priority, which is why I unfortunately have to postpone all 2020 shows in South America, Mexico, Australia and New Zealand until further notice. — Harry Styles. (@Harry_Styles) September 15, 2020

"Eu realmente desejo fazer todos os shows planejados em 2021, mas iremos continuar a monitorar a situação pelas próximas semanas e meses. Mal posso esperar para ver todos vocês na estrada assim que for seguro”, completou.

A Ingresso Rápido, responsável pela venda dos ingressos do show no país, disponibiliza no site a política de cancelamento e reembolso.