CCXP 2020 libera venda de ingressos e inscrições para Artists’ Valley

CCXP Worlds: A Journey of Hope ocorre nos dias 4, 5 e 6 de dezembro - (crédito: CCXP/Divulgação)

A Comic Con Experience (CCXP): A Journey of Hope, após anunciar a convenção em modelo virtual, abre, a partir das 20h desta terça-feira (15/9), o cadastro para que participantes do mundo inteiro se inscrevam na convenção. Além da experiência gratuita, a CCXP Worlds disponibiliza três tipos de ingressos - Digital Experience, Home Experience e Epic Experience. Os preços variam entre a gratuidade, mediante cadastro na plataforma, e R$ 450. Os quadrinistas interessados em participar do Artists’ Valley também já podem se inscrever.

As expectativas são de que o público aumente este ano por não ser exigido deslocamento e não conter barreiras físicas. O Artists’ Valley, espaço para interação dos artistas da cultura pop com o público, neste sentido, tem as inscrições gratuitas no site do festival, com os nomes de Emil Ferris, Scott Snyder, Dave Gibbons confirmados na CCXP Worlds. A ideia é agregar artistas maiores de 18 anos, independente de nacionalidade, que tenham interesse em mostrar o trabalho realizado na área.

Ingressos

Divididos em quatro categorias, o ingresso Free Experience será gratuito, fornecendo acesso completo às áreas Artists’ Valley, Creators & Cosplay Universe, Thunder Arena, Game Arena e Omelete Stage, com exceção dos workshops e masterclasses. O pacote Digital Experience, por sua vez, garante esses dois setores e custa R$ 35, com direito a credencial virtual, interações exclusivas, a pré-venda da CCXP 21, desconto em parceiros e acesso às principais transmissões.

Nos eventos organizados, é comum guardar recordações básicas como, por exemplo, a credencial ou pulseiras de acesso. Para quem tem interesse de ter lembranças físicas da Comic Con Experience (CCXP): A Journey of Hope, o ingresso Home Experience custa R$ 35, somando R$ 21 de frete, e conta com o envio de um kit com credencial física, cordão, tag de porta, pin e adesivos.

O Epic Experience custa R$ 450, com o mesmo valor de frete do Home Experience, e conta também com a credencial física, pin, tag de porta e adesivos, porém com acréscimo de um balde de pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster. Além de garantir 10% de desconto na pré-venda da CCXP21, com exceção do pacote Full Experience, e dia destinado para compra dos colecionáveis do Iron Studios.