MTV confirma shows de Luan Santana, Pedro Sampaio e Djonga no MTV MIAW

CB Correio Braziliense

(crédito: Will Aleixo/Divulgação, Pedro Pereira/Divulgação e Assis176, Bruna Serralha e Alvaro Benevente Jr./Divulgação)

Luan Santana, Pedro Sampaio, Pocah, Tati Zaqui, Djonga e Agnes Nunes são os primeiros nomes anunciados para os shows da terceira edição do prêmio MTV MIAW, que ocorre em 24 de setembro, às 22h, com entradas ao vivo para TV. A apresentação ficará por conta da atriz Bruna Marquezine e a cantora Manu Gavassi.

Será a primeira vez do cantor Luan Santana na premiação, que se apresenta em parceria com Agnes Nunes. Ele concorre a Hino de karaokê em casa, com a última música de trabalho, Asas. Agnes Nunes tem se destacado na internet como revelação do momento e está na disputa do troféu Gato Rosa, na categoria Aposta MIAW.

Pedro Sampaio, Pocah e Tati Zaqui se apresentarão juntos. O trio de expoentes do funk é uma promessa para animar a premiação. Pedro assina a produção musical da performance, além de concorrer em três categorias: Artista musical, Dj lanso a braba e Hino do ano, com a música Sentadão, em parceria com Felipe Original e JS, o Mão de Ouro. Pocah, por sua vez, foi indicada a duas categorias: Melhor clipe feito em casa, com a música Depois da quarentena, e na categoria Zica do baile.

Já Tati Zaqui pode ser votada em três categorias e pode levar o troféu Gato Rosa. Dentre as indicações estão Melhor clipe feito em casa, com a música Mascaradinha,em parceria com Thiaguinho MT, na categoria Zika do baile e na Hino do ano, com a música Surtada, em parceria com Dadá Boladão e OIK.

Além de um dos nomes mais influentes do rap na atualidade, Djonga é historiador e compositor de letras e beats marcantes. No MTV MIAW 2020, além da uma performance, ele concorre em duas categorias, entre elas Beat BR e Clipão da p#rr@, com a participação especial no clipe da música Eu vou, de Hot e Oreia.

Em nota, a MTV afirmou que irá anunciar novas atrações para a noite de premiação. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter, utilizando a tag #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado, no mesmo tuíte.



A produção também garantiu que a celebração será produzida em formato reformulado e adaptado à nova realidade, respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sem presença física de plateia.