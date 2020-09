Programação de cinema: Confira as sessões das salas abertas no DF

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Alberto PIZZOLI)

Desde 3 de setembro, as salas de cinema do Distrito Federal estão autorizadas a funcionar seguindo algumas normas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus. Por enquanto, a reabertura tem sido tímida no Distrito Federal.

Além do Cine Drive-In, que já estava reaberto autorizado pelo decreto da modalidade de drive-ins, apenas as salas de cinema da rede Cineflix, em Ceilândia, e em Valparaíso estão funcionado. Na programação, reprises e alguns filmes que já haviam sido lançados em 2020. Confira nos links abaixo a programação de cada um dos cinemas em atividade no DF.

Cine Drive-In

Cineflix Ceilândia

Cineflix Valparaíso