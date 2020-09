VemAí: Marília Mendonça anuncia live com músicas do início da carreira

CB Correio Braziliense

Depois de muito suspense e uma campanha nas redes sociais com a participação de outros artistas, a cantora Marília Mendonça acabou com o mistério nesta quinta-feira (17/9). A sertaneja anunciou que fará uma live com músicas do primeiro DVD da carreira, gravado em 2015.

Além de regravações de hits, como Infiel, Eu sei de cor e Alô porteiro, a rainha da sofrência vai apresentar composições inéditas na transmissão ao vivo marcada para 10 de outubro.

A novidade, que foi compartilhada durante o programa Encontro com a Fátima Bernardes e também nas redes sociais da cantora, é apenas uma das surpresas que Marília está preparando para os fãs. “Já que a gente não pode aglomerar, pelo menos o surto pode ser coletivo”, disse em um vídeo publicado no Instagram. “E se você pudesse voltar para uma época extremamente feliz e saudosa da sua vida, para onde você voltaria?”, complementou questionando os seguidores.









O combo live com música antiga, regravação, composição inédita e surpresa também foi anunciado no Twitter.





Música com o ex-marido

Durante a participação no Encontro, Marília Mendonça aproveitou para divulgar a música feita em parceria com o ex-marido e também cantor de sertanejo, Murilo Huff. Apesar da intenção, a sertaneja trocou o nome da canção no programa e depois corrigiu o erro no Instagram. "O nome da música que o Murilo vai lançar hoje é Frieza, não é Imune. Pelo amor de Deus, errei o nome da música! Mas ‘tá’ linda, escutem".

Rainha da sofrência

Marília Mendonça é recordista de audiência no YouTube. Em abril, a cantora provou a popularidade que tem na internet e, durante uma das primeiras lives que realizou, reuniu 3,2 milhões de fãs - o recorde até então era da dupla Jorge & Mateus, com 3,1 milhões de views.

Antes das medidas de distanciamento social adotadas em razão da pandemia do novo coronavírus, Marília percorria o Brasil com o projeto Todos os cantos, iniciado em agosto de 2018. A turnê, cuja série documental está disponível na Globoplay, passou por Belém (PA), Goiânia (GO) e Brasília. Na capital federal, o show teve recorde de público, e a cantora gravou a música Intenção.