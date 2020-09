Vovô fantástico: Ary Fontoura imita abertura do 'Fantástico' de 1980

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @aryfontoura/ reprodução)

A quarentena revelou o talento do ator e humorista Ary Fontoura para as redes sociais. Com publicações espontâneas e bem-humoradas, ele conquistou milhares de seguidores e novos fãs. Desta vez, o ator recriou a icônica abertura do programa Fantástico, feita em 1987 com a modelo Isadora Ribeiro.

Na cena original, os bailarinos aparecem em diversos cenários naturais do planeta com figurinos futuristas. Mas, para o ator bastou uma piscina e um acessório feito com alumínio, aludindo a uma coroa para divertir a web. “O verdadeiro vovô fantástico”, postou Ary.

O ator foi super elogiado pela publicação e pela brincadeira. “É fantástico mesmo! Nosso patrimônio. Mestre”, declarou o cantor Belo.

“Meu amigo, te conhecendo, já vi que você vai voar nesse seu humor maravilhoso”, pontuou Murilo Rosa.

Confira a abertura original do Fantástico nos anos 1980