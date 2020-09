Conheça a trajetória de Zendaya, a atriz principal mais jovem a ganhar o Emmy

CB Correio Braziliense

Zendaya deu início à carreira artística no início da adolescência - (crédito: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Zendaya, após ser premiada como melhor atriz em série dramática, no Emmy 2020, se tornou a artista mais nova a receber a contemplação, aos 24 anos. Devido à pandemia, esta edição do evento, que ocorreu no domingo (20/9), foi apresentada de maneira remota. No entanto, isto não impediu a alegria e a comemoração da atriz. "Eu sei que parece um momento muito estranho para comemorar, mas só quero dizer que há esperança nos jovens lá fora”, declarou Zendaya.

O prêmio recebido pela atriz remete ao protagonismo na série Euphoria, da HBO. No programa adolescente regado à boemia, relacionamentos conturbados, amizades e festas, Zendaya interpreta Rue Bennet, uma adolescente que é usuária de drogas e passa por várias experiências intensas.

"Obrigada ao elenco e à equipe incrível de Euphoria. Tenho tanta sorte de trabalhar com vocês todos os dias, e sou muito inspirada por tudo que vocês fazem. E a Sam Levinson (criador da série), eu te agradeço muito. Sou muito grata por Rue. Sou muito grata que você me confiou sua história. E eu espero que continue a te dar orgulho", agradeceu a atriz.

Além de ser a artista mais nova a receber o prêmio na categoria, Zendaya é a segunda atriz negra a receber a estatueta de melhor atriz em série dramática no Emmy. A primeira gratificada foi Viola Davis, em 2015, pela série How to get away with murder.

Zendaya concorria ao prêmio ao lado de Oscar Olivia Colman, Laura Linney, Jennifer Aniston, Jodie Comer e Sandra Oh.

Carreira

Zendaya começou a trajetória artística ainda no início da adolescência. Antes de ingressar na televisão, a atriz havia participado de peças teatrais na Califórnia. Depois, aos 13 anos, a convite da Disney Channel, a atriz foi protagonista da série No ritmo, com o papel de Rocky Blue.

No cinema, a carreira da atriz teve início em 2017, com o filme Homem-Aranha: De volta ao lar. Com o sucesso da participação, mesmo que curta, Zendaya foi contemplada para a sequência do filme, Homem-Aranha: Longe de casa. A jovem também integrou o elenco de O rei do show, ao lado de Hugh Jackson e Zac Efron.

O ápice da dramaturgia de Zendaya surgiu com o lançamento de Euphoria, pela HBO. A série finalizou a primeira temporada, mas uma segunda produção está confirmada.