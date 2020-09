Secec divulga organizações aprovadas para o 53º Festival de Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Saiu a classificação final das propostas das Organizações da Sociedade Civil inscritas para o 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A informação foi publicada, nesta segunda-feira (21/9), no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A próxima fase a ser cumprida é a do chamamento público dos colocados.

Em primeiro lugar, permanece o Instituto Eu ligo. O resultado final foi obtido após análise intensa da Comissão de Seleção, que examinou recursos interpostos pelo Instituto Cultural e Social Lumiart e pelo Instituto Alvorada.

Confira todas as colocações

1ª colocação, com 8,5 pontos: Instituto Eu Ligo

2ª colocação, com 8,5 pontos: Instituto Alvorada Brasil de Arte, Cultura, Comunicação e Cidadania

3ª colocação, com 8 pontos: Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura – AACIC

4ª colocação, com 8 pontos: Instituto Cultural e Social Lumiart

O critério de desempate utilizado foi “alinhamento da proposta aos objetivos da política ou programa público em que se insere a parceria”, que se refere ao primeiro critério da análise dos inscritos.

O Instituto Eu Ligo deve apresentar toda a documentação necessária em até cinco dias úteis. Após esse prazo, haverá a habilitação e, em seguida, uma celebração do Termo de Colaboração entre a Secec e a OSC premiada.



Festival de Brasília do Cinema Brasileiro



Após quase ter sido cancelado, o 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro tem previsão de ocorrer em dezembro. A fim de cumprir com os protocolos de segurança em decorrência da covid-19, o evento será híbrido, com uma parte drive-in e outra on-line.