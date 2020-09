Alok e Romana Novais anunciam nome da filha

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Dj Alok e a esposa Romana Novais anunciaram que a primeira filha do casal se chamará Raika, nome de origem espanhola que significa "bonita" e em sânscrito é equivalente a deusa do vento. Na última segunda-feira (21/9), eles publicaram um vídeo nas redes sociais com a explicação da origem do nome escolhido para a bebê.



A produção foi registrada em um praia e conta com o casal como protagonista. “O vento que tira algo de nós é o mesmo que traz o amor e dá mais sentido à vida”, narra Alok durante o vídeo. "Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções", escreveu a médica nas redes sociais.



Alok e Romana são pais de Ravi que foi promovido a irmão mais velho aos 3 meses de idade. Segundo o casal, a expectativa é que o nascimento de Raika aconteça no mesmo dia do aniversário do primogênito.

"Ravizinho foi promovido a irmão mais velho. Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade", publicou Romana ao anunciar aos seguidores a gravidez em julho.