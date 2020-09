MTV Miaw: Bruna Marquezine e Manu Gavassi adiantam como será apresentação

AI Adriana Izel

(crédito: MTV/Divulgação)

As amigas e atrizes Bruna Marquezine e Manu Gavassi revelaram, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (22/9), que relembrarão momentos históricos e que ficaram na memória dos telespectadores de premiações da MTV no palco do MTV Miaw 2020, solenidade que a dupla apresenta em 24 de setembro, às 22h. "Vamos homenagear momentos icônicos da história das premiações da MTV. A bruna teve essa ideia de que a gente se vestisse igual a algum momento icônico", adianta Manu.



Sobre o modo de apresentação, elas, que retomarão a parceria em 2021 em um projeto ainda secreto, dizem não se inspirar em ninguém específico, mas nas premiações em geral. "Não me inspirei em ninguém. Somos grandes fãs de premiações e apresentações da MTV", explica Bruna, que ainda relembra que sempre sonho em comandar solenidades deste tipo. "Sempre falei um dia ainda vou apresentar um negócio desse".



Essa será a primeira vez da dupla apresentando a cerimônia, que será adaptada por conta da pandemia do novo coronavírus, além do primeiro reencontro ao vivo delas desde que Manu deixou a casa do Big brother Brasil. "É um momento muito especial (para nós) em vários âmbitos", comenta Bruna.

Além de apresentar a solenidade, Manu fará uma apresentação musical do mais recente single Deve ser horrível dormir sem mim, com a participação de Gloria Groove e Lucas Silveira, do Fresno. O MTV Miaw 2020 terá ainda os shows de Luísa Sonza, Vitão, MC Zaac, Pedro Sampaio, Pocah, Tati Zaqui, Djonga, Luan Santana e Agnes Nunes.

Como a artista é uma das indicadas em duas categorias do prêmio, em um certo momento, ela será substituída por Sasha Meneghel, que dividirá o palco com Bruna. "Esse é um prêmio importante para qualquer artista, porque é o voto de quem te acompanha. É um termômetro de como a galera está conectada com você", diz Manu que foi nomeada nas categorias Ícone Miaw e Clipão da P#rra@ por Áudio de desculpas.

