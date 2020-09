Vanusa segue internada com quadro grave, porém estável nas últimas 24h

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcos Pacheco/Divulgação-6/4/14)

Internada desde 7 de setembro com problemas respiratórios, a cantora Vanusa, conforme boletim médico divulgado pelo Complexo Hospitalar Estivadores nesta quarta-feira (23/9), prossegue em estado grave, mas com estabilidade nas últimas 24h. A cantora está intubada na UTI da unidade de saúde, em Santos, recorrendo do uso de ventilação mecânica.

O processo de internação da cantora aconteceu após um quadro de pressão arterial baixa e também baixa saturação de oxigênio. A artista sofre, há alguns anos, em decorrência do diagnóstico de Alzheimer, com um estado de saúde degenerativo. De acordo com o boletim médico divulgado na segunda-feira (21/9), Vanusa está tomando antibióticos para tratar uma pneumonia.

Nesta terça-feira (22/9), a artista teve uma piora e precisou ser intubada.

Fé e oração

No Instagram, Rafael Vannucci, filho da cantora, permanece pedindo orações para os fãs. Ele compartilhou um vídeo nos stories do cantor Pedro Henrique performando a música Tua presença, de Paulo Neto, que mostra a relação espiritual e de fé para o momento delicado que enfrenta.

Rafael também segue atualizando o público com a divulgação dos boletins médicos.