Zayn e Gigi Hadid anunciam nascimento da primeira filha

CB Correio Braziliense

O ex-integrante da boyband One Direction, Zayn confirmou, pelas redes sociais, o nascimento da primeira filha. Segundo o artista, a bebê, fruto do relacionamento com a modelo Gigi Hadid, é “saudável e linda”.

O casal compartilhou, pelo Instagram, imagens de uma das mãozinhas da criança. “Tentar colocar em palavras como estou me sentindo agora seria uma missão impossível. O amor que eu sinto por esse pequeno ser humano vai além da compreensão. Grato por conhecê-la, orgulhoso por chamá-la de minha, e agradecido pela vida que teremos juntos”, comemorou o cantor.

Além dele, a mamãe Gigi escreveu uma breve homenagem à neném. "Nossa menina se juntou a nós nesta semana e ela está pronta para mudar nosso mundo. Muito apaixonada", disse a modelo.

Zayn e Gigi Hadid estão juntos desde 2015, no entanto, tiveram alguns términos curtos durante esse tempo. O ex-cantor da One Direction é o terceiro do grupo a ser pai. O primeiro foi Louis Tomlinson, em 2016 e depois, Liam Payne, em 2017.