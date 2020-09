Após críticas de Azealia Banks, Anitta manda indireta para a artista

CB Correio Braziliense

Após a cantora Azealia Banks direcionar, durante um episódio do podcast Cheapy’s two cents, ofensas à brasileira Anitta e à nova música Me gusta, os fãs-clubes da funkeira não se calaram e provocaram uma onda de comentários nas redes sociais. Anitta soube, então, do ocorrido e postou uma indireta para a rapper no Twitter.

“Você já se sentiu feliz em saber que alguém não gosta de você? Hahahha como se isso significasse que você está no caminho certo?”, compartilhou a brasileira.

Entenda

Em uma conversa durante o último episódio do podcast, Azealia Banks mencionou o novo single de Anitta e Cardi B e se referiu à composição como uma música horrível. “Essa música nova da Anitta é muito ruim, desculpe-me. Eu não gosto. Anitta é um lixo. Ela é absolutamente um lixo”, declarou a rapper norte-americana.

Em seguida, Azealia continuou a alfinetar Anitta, desta vez, dizendo que prefere “a Ludmilla”. Depois, a rapper comparou a carioca com outras personalidades da música, diminuindo o trabalho de Anitta. “Ela não é J.Lo, ela não é Shakira, ela não é Rosalía”, disse.

Mas, não é desde sempre que a rapper critica Anitta. Em 2018, Azealia elogiou o trabalho da funkeira e de outras artistas, como Pabllo Vittar e Karol Konká. “Amo a maneira como os artistas brasileiros têm muita solidariedade e orgulho do país. Os brasileiros em geral têm sorrisos e corações genuínos”, comentou durante uma entrevista.

Repercussão

Os fãs de Anitta não deixaram barato e utilizaram as redes sociais para mostrar indignação em respeito aos comentários da rapper.



Anitta e se eu te contar que essa mulher já brigou com metade da indústria? Ela já atacou Beyoncé, Rihanna.. Ser atacadx pela Azaleia é selo de sucesso

