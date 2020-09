Anahí fala sobre novo projeto com RBD:'Queremos algo especial'

CB Correio Braziliense

Banda mexicana Rebelde tem músicas postadas nas plataformas de streaming - (crédito: Reprodução/Televisa)

Após muitas suposições de fãs, Anahí confirmou nesta quarta-feira (23/9), durante uma entrevista ao podcast de Daniel Habif, que o RBD está trabalhando em um novo projeto. A integrante da banda e intérprete de Mia Colucci na televisão afirmou que muitas coisas estão por vir, mas não garante que todos da formação original do grupo estarão presentes.

Nas redes sociais, especula-se que Alfonso Herrera pode ser o membro faltante, visto que, durante uma videochamada com o grupo, a mexicana publicou um stories no Instagram e ele era o único ausente.



“Nos próximos dias, nós vamos decidir exatamente o que será, mas queremos algo especial. Não sei se será um show, uma conversa, uma performance, mas é a primeira vez nestes 11 anos, quase 12, que existe a possibilidade de alguma coisa acontecer. Todos queremos fazer alguma coisa”, afirmou Anahí, que se apresentou duas vezes em Brasília com o RBD antes do fim do grupo em 2009.

O projeto será um tributo e um presente aos fãs. “Eles merecem, porque nunca tivemos um fim. Acabou meio sem conclusão e todos esses anos eles têm nos seguido, dando apoio em tudo que fazemos mesmo que seja separadamente”, declara a mexicana de 37 anos.

Anahí ainda acrescentou que os planejamentos devem respeitar o atual momento, tanto pela pandemia quanto pela gravidez de Dulce María. “Estamos pensando em como conseguir isso, porque Dul tem que fazer parte disso e no momento ela está emprestando o corpo para um bebê”, reforçou.

No início do mês, os álbuns de estúdio da banda foram disponibilizados nas principais plataformas digitais de música. Desde 2012, os fãs pediam, nas redes sociais e por abaixo-assinados virtuais, a volta das músicas e dos vídeos oficiais do RBD. Em 24 horas, o conjunto mexicano desbancou o recente fenômeno BTS no recorde de playlist mais seguida do Spotify.

Para relembrar os velhos tempos e atiçar o sentimento nostálgico do público, a cantora também cantou, durante a entrevista, Ser o parecer, um dos maiores sucessos da banda mexicana e o primeiro single do terceiro álbum de estúdio deles. Anahí revelou ainda que a faixa é a segunda preferida dela, que só perde para Sálvame.



