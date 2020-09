HBO Max confirma série derivada de 'Esquadrão Suicida'

CB Correio Braziliense

Pacificador é um vilão introduzido a DC nos anos 1980 - (crédito: HBO Max/Divulgação)

O universo cinematográfico da DC se expandirá para a tevê. A HBO Max anunciou o seriado do personagem Pacificador, que será vivido por John Cena em Esquadrão Suicida 2 e ganhará uma história solo de oito episódios no novo streaming da Warner Media. Quem comanda o projeto é James Gunn, mesmo diretor do filme.

Gunn será responsável pelo roteiro de todos os capítulos e pela direção de vários, incluindo o piloto (primeiro episódio). Ainda não há detalhes sobre a trama, nem o tom da série. Tudo indica que seguirá no caminho do longa, com um misto de super-heroísmo e comédia. As gravações da série estão previstas para o início de 2021, antes do diretor assumir o fim da trilogia Guardiões da Galáxia.

O Pacificador é um personagem criado pela extinta Charlton Comics em 1966 para ser um super-herói. Quando comprado na década de 1980 pela DC Comics, o personagem tomou outro rumo. Ele é um criminoso de guerra que para honrar a memória do pai, um comandante de um campo de concentração nazista, decide fazer justiça de forma sanguinária com as próprias mãos. Alan Moore tinha a intenção de usá-lo em Watchmen, como não pôde, baseou a personalidade do comediante nele. Quando perguntado sobre a figura que interpretará, John Cena o descreveu como “um Capitã América babaca”.

O Esquadrão Suicida 2 é uma missão dada para James Gunn salvar o grupo de vilões nos cinemas. Apesar de ter uma boa bilheteria, o primeiro filme foi um fracasso para crítica e o diretor foi chamado para dar outra cara a equipe de vilões que faz as missões perigosas demais para os heróis.



Em entrevistas iniciais feitas em um vídeo para DC Fandome, pessoas envolvidas no filme falaram que o lançamento não economizará na violência e que tem a cara Gunn. Em tuíte de anúncio da nova série, Cena falou sobre como foi uma grande aula trabalhar com Gunn e que está ansioso para mostrar mais do Pacificador.

Working alongside @JamesGunn on #SuicideSquad was an absolute masterclass in how to best bring beloved characters to life in a new and fun way. I cannot wait for the #DCUniverse to experience more of absurdity that is the Peacemaker in this new project on @hbomax!!! pic.twitter.com/PZ9dOa7Dzj — John Cena (@JohnCena) September 23, 2020



A ideia da série segue a tendência das produções de super-heróis para televisão. A Marvel, por exemplo, tem anunciadas WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki como séries que utilizarão os mesmos personagens e atores dos cinemas. É esperado também que Star Wars faça o mesmo. A DC tem além do Pacificador, Gothan PD, série no mesmo universo do próximo filme do Batman, por vir.