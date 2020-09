'Pior coisa que o país já produziu', diz Rafinha Bastos sobre Piovani

CB Correio Braziliense

(crédito: Matheus Dias/Nume Comunicação)

Depois de ter sido criticada pelo ator José de Abreu, Luana Piovani recebeu críticas de Rafinha Bastos. Por meio de um vídeo publicado no Instagram, o apresentador criticou as falas da atriz, que havia se mostrado indignada, nas redes sociais, por ter que usar máscara em Paris, na França. Intitulada como “Corona Piovani”, a publicação de Bastos tem quatro minutos e o apresentador ironiza o fato da atriz ter pego o novo coronavírus.

Acompanhado pela legenda “Luana Piovani com COVID é a melhor notícia do dia”, Rafinha Bastos apontou que a realidade do público que a assiste é bem diferente da que ela tem vivenciado. Em um dos vídeos da atriz, ela aparece na rua tomando sorvete e diz que é uma forma que encontrou para não ter que usar a máscara.







“Não dá uma alegria gostosa em você de saber que no final dessa história ela pega coronavírus?”, comenta, em tom de deboche, Rafinha Bastos que reagiu aos vídeos publicados pela artista. Para complementar, ele pede: “Luana Piovani, por favor, se recupera e continua fazendo mer** pra gente se divertir. A gente tá precisando”.



Rafinha Bastos, além da carreira, é conhecido por fazer declarações polêmicas, que geraram até processos para o humorista. No vídeo sobre Luana Piovani, ele comenta que o Brasil teve ditaduras, terroristas internacionais e o maníaco do parque, mas, ainda assim, a artista “é a pior coisa que o país já produziu” afirma.