Travis Scott lança 'Franchise'; confira os lançamentos da semana

PI Pedro Ibarra* MB Maria Baqui* GM Geovana Melo*

George Condo, artista que trabalha com Kanye West, fez a arte do novo single de Travis Scott - (crédito: Epic Records/Cactus Jack/Divulgação)

A semana contou com uma gama variada e eclética de lançamentos marcados pelas parcerias no mundo da música. Com feats inusitados e retorno aos holofotes, artistas do Brasil e do mundo integram a playlist do Correio.

Confira:

Quem puxa os lançamentos da semana é Travis Scott, que convida M.I.A e Young Thug para a música Franchise. Parte de uma jogada de marketing, o single foi lançado para aproveitar a colaboração de Scott com a rede de fast food McDonald's, que produziu um lanche para o trapper. A música tem sido apresentada junto com um curta-metragem antes das exibições de Tenet nos Estados Unidos. O clipe foi dirigido pelo próprio Travis Scott.

Ainda no hip-hop, o retorno triunfal do supergrupo Public Enemy está completo. Os rappers lançaram What you gonna do when the grid goes down?, primeiro álbum de inéditas desde 2007. A banda retornou aos holofotes em 2020 quando a canção Fight the power, lançada em 1989, voltou a ser usada como hino da causa negra nos protestos antirracistas dos Estados Unidos encabeçados pela campanha Black Lives Matter. As novas músicas seguem o rap clássico que a banda sempre fez além de participações de peso como Mike D e Ad-Rock, dos Beastie Boys, e os grupos Run-DMC e Cypress Hill.

J Lo. e Maluma (foto: Instagram @maluma/ divulgação)

Quem também deu as caras foi a diva J Lo. A cantora se juntou a Maluma para dois singles Pa ti e Lonely que mesclam pop e reggaeton. A primeira é mais dançante e completamente em espanhol, enquanto na segunda Jennifer Lopez faz as partes em inglês e Maluma assume o espanhol em uma canção mais sensual e pop. Ambas foram lançadas com videoclipes.

A banda visceral Idles, líder de uma nova geração do pós-punk britânico, lançou o terceiro disco de estúdio Ultra mono. Com críticas sociais pesadas, o novo trabalho mantém o som pesado e a mensagem de que as pessoas estão vendo as injustiças do mundo. O álbum é um protesto recheado de sarcasmo, mas, por meio da distorção da guitarra e versos quase recitados pelo vocalista Joe Talbot, busca dar um choque de realidade de como o mundo vive tempos politicamente e socialmente problemáticos, apontando o dedo para as relações de poder e capitalismo.

Pedro Qualy, SPVic e Spinardi posam ao lado de Ferrugem nos bastidores do clipe de "Supersticiosa" (foto: Caue Tarnowski/ divulgação)

Nacional

Em uma junção entre funk, hip hop e sertanejo, PK e Felipe Araújo se juntaram na faixa Qual é dessa mina?, disponibilizada nesta sexta-feira (25/9) em todas as plataformas digitais de música. Em um mix musical com batidas pop, a letra retrata uma paixão que faz o protagonista não conseguir tirar a mulher dos pensamentos. A produção chegou acompanhada de um videoclipe protagonizado pelos cantores.

Ainda que confinada na Fazenda 12, Mc Mirella não deixou de lado o investimento em novas músicas aqui de fora. Nesta sexta-feira (25/9), a cantora divulgou o single Bem plena. O lançamento conta com as batidas clássicas do brega funk e fala sobre empoderamento feminino. O videoclipe oficial da faixa será lançado às 18h, pelo canal oficial da funkeira no YouTube.

Uma parceria inusitada marcou a semana de lançamentos nacionais. Haikaiss e Ferrugem se uniram em Supersticiosa. A letra da música, produzida por Naio Rezende, fala sobre resiliência em relacionamentos, sejam estes familiares ou de amizade e amor. O ritmo adotado pelos artistas permeia entre o pop romântico e o rap. Para as cenas do clipe, Pedro Qualy, SPVic e Spinardi convidaram as esposas e as filhas para ilustrar o contexto de Supersticiosa.

Fortalecendo a carreira internacional, Alok lança Don’t say goodbye, uma produção com o turco IIkay Sencan e com vocais da sueca Tove Lo resultando em um som versátil e eletrizante. Considerado um dos Djs mais populares do mundo, o brasileiro já gravou ao lado de Dua Lipa, Jason Derulo e Rolling Stones.

*Estagiários sob a supervisão de Roberta Pinheiro