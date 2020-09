Lives do fim de semana têm Nando Reis, Gal Costa e Luan Santana

CB Correio Braziliense

(crédito: Carol Siqueira/Divulgação, Marcos Hermes/Divulgação e Will Aleixo/Divulgação)

Mesmo que as lives não estejam tão em alta como no início da pandemia, os shows virtuais continuam ocorrendo para animar o público em casa. Desta sexta-feira (25/9) até domingo (28) grandes nomes da música farão apresentações.



Na sexta, o destaque fica pelo retorno dos sertanejos Matheus & Kauan e Gusttavo Lima ao formato, além da parceria inédita entre Duda Beat e Nando Reis.

Já no sábado, todas as atenções devem estar voltadas para a apresentação de Gal Gosta, que comemora 75 anos, e para a parceria entre Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be, nomes de destaque da música pop brasileira. Confira abaixo a agenda de lives do fim de semana.

Confira as lives de 25 a 27 de setembro

Sexta (25/9)

20h - Matheus & Kauan

20h - Buteco em casa com Gusttavo Lima e Daniel

20h - Amigos com Cesar Menotti & Fabiano, Léo Magalhães, entre outros

21h10 - Turma do Pagode

21h - Duda Beat e Nando Reis (canal da Devassa)

21h - Chal (ShowIn)

21h - Los Candangos (Tributo a Los Hermanos) e X & Y (Tributo ao Coldplay) em Tirando as barbas de molho

22h45 - Paula Fernandes (Band)

Sábado (26/9)

11h30 - Clube da Bossa Nova com Muriel Tabb e Paulo André Tavares

17h - Samuel Rosa com participação de Juliano Alvarenga, da banda Daparte

17h - Dudu Lima Trio (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

18h - Hélio Brandão convida Airto Moreira (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

19h - Edgard Scandurra (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

20h - O Bando – Tributo Eric Clapton (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

20h - Leila Pinheiro canta Roberto

21h - Bixiga 70 (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

20h - Dhenni Santos

20h - Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be

21h - Dj Ricardo RT com a festa Brazuca rock (ShowIn)

22h - Stanley Jordan (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

22h - Gal Costa (TNT)

23h - Thornetta Davis (Festival BB Seguros de Blues Jazz)

Domingo (27/9)

18h - Lana Rox (ShowIn)