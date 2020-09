Sertanejo Belluco promove live em campanha à Kyara Lis, bebê com AME

CB Correio Braziliense

O cantor Belluco e a bebê Kyara (foto: Instagram @belluco/ reprodução)



O cantor e compositor brasiliense Belluco se uniu à família de Kyara Lis na campanha para a compra do medicamento Zolgensma, que custa aproximadamente R$ 12 milhões. A bebê de 1 ano foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa do remédio que pode cessar a evolução da doença. Assim, nesta terça-feira (29/9), às 20h, o sertanejo fará um show cantando os grandes sucessos do cantor Daniel. A transmissão será realizada pelo canal oficial do cantor no YouTube.



“Turma, hoje foi dia de conhecer e pegar um pouquinho do brilho dessa nossa bonequinha. Preciso de vocês turma. Família linda, guerreira. Deus está no comando. É um prazer para mim estar nessa campanha. Ela é linda. Se a Justiça brasileira não ajuda, o povo dará uma aula de solidariedade. Bora turma! É amanhã, tem essa campanha na minha live de toda terça-feira. Espero vocês”, publicou o cantor no Instagram.



Na ocasião, será realizado o sorteio da rifa do carro 0 km, que pode ser adquirida pelo site e integra a campanha em prol da arrecadação de fundos para o tratamento da Kyara Lis (@cureakyara). Até o momento, foi arrecadado R$ 4,428,631.42. Ainda faltam mais de R$ 7 milhões.



AME

Segundo o Ministério da Saúde, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença rara, degenerativa e hereditária que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Essas células são responsáveis por ações como respirar, engolir e mover-se. Por isso, pacientes podem apresentar sintomas como perda da força muscular ou dificuldade para manter a cabeça erguida. Até o momento, não há cura para a doença.