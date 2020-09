Campanha para Kyara mobiliza Jota Quest, Gian e Giovanni e vários brasilienses

TS Tainá Seixas

A família da pequena Kyara Lis, 1 ano e um mês, corre contra o tempo para juntar US$ 2,5 milhões - cerca de R$ 10 milhões - necessários para o remédio Zolgensma, para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Neste fim de semana, um pedágio virtual busca conseguir mobilizar mais voluntários para ajudar na divulgação da campanha. A ideia é divulgar a campanha pelas redes para o maior número possível de pessoas.

Nesta sexta-feira (5/9), os sertanejos Gian e Giovani fizeram uma live solidária no canal deles no YouTube. A dupla iniciou o show divulgando o QR Code para a rifa de um carro 0km e uma bicicleta no valor de R$ 20. Eles também doaram um violão, assinado pela dupla. A banda Jota Quest também se engajou na campanha e doou um violão, que também está rifado.

Para a mãe, Kayra Rocha, 39 anos, a mobilização das pessoas para ajudar a pequena é gratificante e prova de amor incondicional. "Recebemos diversas mensagens de apoio nas redes sociais, além do carinho presente em outdoors e nos ônibus, colocados por pessoas que acreditam fielmente na campanha. Ficamos imensamente felizes com toda a ajuda da dupla Gian e Giovani e do grupo Jota Quest, que abraçaram a nossa luta com tanto amor e coragem. Tudo isso dá muita força nesta caminhada", afirma a advogada.

Doações

O site Rife Me reúne, atualmente, 13 rifas destinadas à compra do remédio. Todas as rifas são frutos de doações de voluntários. Uma delas é Aguinelmara Brandião, 36 anos, que doou difusor e óleos essenciais para a causa. As cotas custam R$ 20 e o valor deve ser depositado diretamente em uma das contas da campanha. Basta enviar o comprovante a ela por e-mail: aguinelmara.brandiao@gmail.com.

“Eu sempre fico muito comovida com pessoas que passam por alguma dificuldade ou necessidade, principalmente crianças e idosos. Sempre tentei ajudar de alguma forma, mesmo não tendo condições para fazer muito”, afirma a bancária.

Ontem, a campanha chegou à marca de R$ 3 milhões em doações. A família da pequena Kyara faz uma campanha virtual desde junho com objetivo de comprar o medicamento Zolgensma, considerado o remédio mais caro no mundo. A medicação teve o registro aprovado, em agosto, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com isso, famílias de pacientes de AME esperam que o remédio seja fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto isso não ocorre, famílias correm contra o tempo, uma vez que esta medicação só pode ser administrada até os 2 anos de idade.

Relembre o caso

AME é um doença degenerativa que interfere na produção de proteínas essenciais para a sobrevivência dos neurônios motores. Kyara foi diagnosticada com a atrofia quando tinha 10 meses de vida. A primeira luta da família foi para que o plano de saúde cobrisse o custo de um outro medicamento, Spinraza, cuja dose custa R$ 250 mil e precisa ser administrada a cada quatro meses pelo resto de sua vida.

Essa etapa a família venceu na Justiça. O Zolgensma, no entanto, atua no DNA da criança e seria necessário apenas uma dose. No fim de agosto, uma carreata, composta por cerca de 150 carros, tomou as ruas para chamar atenção para o caso e pedir doações.





