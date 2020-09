Roberta Miranda faz live de aniversário nesta segunda (28/9)

CB Correio Braziliense

Chamada da live de aniversário da cantora Roberta Miranda (foto: Great Assessoria/Divulgação)

A cantora Roberta Miranda completa 64 anos nesta segunda-feira (28/9). Para comemorar, a cantora prepara uma live de aniversário. O evento virtual intitulado 28.9 será no YouTube e tem horário marcado para às 20h.

“Sempre passei meu aniversário no palco, junto com o público. Neste ano, infelizmente, não poderei comemorar como de costume, mas, não poderia deixar de estar com os meus fãs, mesmo que de forma virtual”, conta a cantora, que garantiu ter recebido muitos pedidos de fãs nas redes sociais para que esta live fosse feita.

A artista promete um repertório com os sucessos que fizeram a carreira dela, principalmente no gênero sertanejo. No entanto, Roberta Miranda também prepara algumas novidades e versões como as canções Chuva de prata e Balancê, geralmente interpretados por Gal Costa, e Malandragem, famosa na voz de Cássia Eller.