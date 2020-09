Giulia Be anuncia parceria com Luan Santana em novo single

CB Correio Braziliense

Giulia Be e Luan Santana anunciam lançamento de single durante live 'Clássicos' realizada no sábado (26/9) - (crédito: CastuJunior Fotografia/ Divulgação)

Durante a live Clássicos, no sábado (26/9), a cantora Giulia Be, ao lado de Luan Santana e Luísa Sonza, anunciou o lançamento do single Inesquecível em parceria com o sertanejo. A faixa, primeira inédita que sucede o EP Solta, tem data de estreia marcada para 9 de outubro em todas as plataformas digitais.

“Inesquecível, é o que é. Inesquecível, mesmo que não queira” são versos que constituem a letra da música, previamente cantada na live por Luan Santana e Giulia Be, que fez a performance no piano. Segundo a cantora, além do single, dois vídeos serão lançados simultaneamente. Um deles com a parceria entre os artistas e o outro com a versão em espanhol, intitulada Inolvidable.

A live Clássicos teve momentos emocionantes marcados por canções românticas internacionais e nacionais, desde Beatles, Whitney Houston, Alejandro Sanz até Jota Quest, Kid Abelha e Ivete Sangalo, como também as de autoria dos cantores que protagonizaram a noite. Entretanto, uma situação que se destacou foi o choro de Luísa Sonza, após ser defendida por Luan Santana e Giulia Be das críticas que vem sofrendo na internet.

Menina solta

A carioca Giulia Be, de 21 anos, está entre as artistas nacionais mais escutadas na plataforma Spotify, com mais de 5,6 milhões de ouvintes locais. O EP de estreia da cantora, Solta, apresenta sucessos como Menina solta e Se essa vida fosse um filme, que colocou a artista entre as maiores posições dos streamings de música.