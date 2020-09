Documentário sobre trajetória de Billie Eilish será lançado em 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Jean-Baptiste Lacroix/AFP)



“The world’s a little blurry” (O mundo está um pouco embaçado, em tradução livre), frase contida na música ilomilo, do álbum When we all fall asleep, where do we go?, de Billie Eilish, dá nome ao documentário sobre a vida da artista. A cantora publicou, nesta segunda-feira (28/9), um vídeo no Instagram, no qual revela a previsão de lançamento da obra para fevereiro de 2021, nos cinemas e na Apple TV+.







Billie Eilish recebeu em torno de U$ 25 milhões para realizar o documentário, segundo o portal The Hollywood Reporter. A produção terá como foco a trajetória de vida e da carreira da artista vencedora de seis Grammys. Além disso, a cantora foi indicada ao MTV Miaw 2020, na categoria Hit Global, com a música Everything i wanted.



Dona de Ocean eyes, Bad guy e Wish you were gay, Billie Eilish, de 18 anos, se configura como uma das cantoras pop que estão movimentando a cena internacional. Ela, que mistura música eletrônica com o estilo indie, tinha shows marcados para o Brasil neste ano, mas precisou adiar a agenda em razão da pandemia do novo coronavírus.