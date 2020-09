Rapper brasiliense X participa de live com Crônica Mendes nesta quarta

CB Correio Braziliense

X, vocalista da banda Câmbio Negro - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O rapper Crônica Mendes receberá o brasiliense X, lider do grupo de rap Câmbio Negro na live Sobrevivência para um bate-papo sobre a música, o gênero e questões do cotidiano nesta quarta-feira (30/9). A transmissão será realizada pelo Instagram de ambos, a partir das 18h.



O quadro Sobrevivência de Crônica Mendes já realizou três encontros virtuais e recebeu nomes como o músico Jarbas Mariz e o Dj Gerê. O rapper integrou o grupo GOG e é um dos criadores do grupo A Família, com o qual lançou dois discos de estúdio e um ao vivo emplacando clássicos como Brinquedo assassino, Castelo de madeira, Faça por amor, Sopra lobo mau (c/ Edi Rock), entre outros hits. Desde 2013, ele segue em carreira solo.

Já Câmbio Negro se destacou no Distrito Federal e no hip hop nacional por misturar o rap com o rock. O grupo surgiu em 1990, em Ceilândia. Em 1999, o grupo conquistou o prêmio Video Music Brasil, na categoria Melhor grupo de Rap. Em 2000, o grupo acabou após a saída de X visando seguir em carreira solo. Em 2015, os integrantes do grupo decidiram por se reunir para gravação de um CD e um DVD ao vivo, mas somente após três anos anunciaram o retorno definitivo às atividades.