Netflix prepara plataforma interativa Estação N para o mês da criança

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

Em comemoração ao mês da criança, a Netflix prepara o lançamento da Estação N, uma plataforma virtual imersiva baseada nas séries originais do serviço de streaming. O evento on-line se inicia em outubro e vai até o fim do mês apresentando atividades para as diferentes idades do público infantojuvenil.

Estão envolvidos no projeto 12 títulos originais da casa: Mundo mistério; Julie and the phantoms; Criando dion; Enola Holmes; Go! go! Cory Carson; Super monstros em ação; Motown magic; Carmen Sandiego; Jurassic world: acampamento jurássico; O chefinho; Klaus; e A caminho da lua. O último título é a principal estreia infantil do mês de outubro e baseia o projeto da plataforma.

A novidade da Netflix funciona como uma galáxia onde cada visitante pode visitar qualquer um dos 12 planetas disponíveis e realizar as atividades propostas. Cada planeta tem uma série ou filme. Tudo é em 3D e 360º em um ambiente completamente interativo. As experiências serão facilmente reproduzíveis em casa. No total, 40 atividades agitarão o mês das crianças da Netflix.