Elenco de 'Um maluco no pedaço' faz tour por mansão em Bel-Air

Will Smith e elenco de 'Um maluco no pedaço' visitam mansão em Bel-Air - (crédito: Instagram/Reprodução)

Antes de abrir as portas da mansão da família Banks, no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para o público, Will Smith e alguns companheiros do elenco da série Um maluco no pedaço gravaram um tour pela casa. O vídeo foi disponibilizado no canal de Smith no YouTube nesta segunda-feira (28/9).







A visita bem como a possibilidade do público se hospedar no local fazem parte da comemoração dos 30 anos do seriado. Criada nos anos 1990, a produção se tornou um ícone da cultura pop e exerceu um importante papel na carreira de Will Smith.

A mansão da família Banks, quase um personagem à parte na série, foi disponibilizada para aluguel pelo Airbnb nesta terça-feira (29/9). No entanto, antes de abrir, as reservas estavam lotadas. Para o aluguel do imóvel, foram liberadas cinco datas — 2, 5, 8, 11 e 14 de outubro — por US$ 30 a diária. O próprio Will Smith havia anunciado a novidade pelo Instagram.











Remakes

No início do mês, o elenco da série se reencontrou para um episódio comemorativo de 30 anos. Todos os atores, exceto James Avery que interpretava o Tio Phill e faleceu em 2013, voltaram para a gravação, que será exibida pela HBO Max em novembro.

O especial não é o único projeto em comemoração às três décadas de Um maluco no pedaço. A produtora de Will Smith trabalha em uma versão dramática da série tendo como referência um vídeo que viralizou anos atrás na internet.