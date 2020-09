Ozzy Osbourne revela que trabalha em novo disco

CB Correio Braziliense

Em fevereiro, Osbourne lançou 'Ordinary man' - (crédito: Instagram/Reprodução)

Ozzy Osbourne lançou o disco solo Ordinary man em fevereiro deste ano e segue cumprindo a promessa de nunca se aposentar da música. Em entrevista à Radio.com, o pai do heavy metal revelou que está trabalhando no próximo projeto, quando questionado sobre a rotina na quarentena. “Estou fazendo outro álbum agora. Acabei de começar a trabalhar com Andrew [Watt] novamente. É o que me faz levantar de manhã e é o que estou aqui para fazer".

E continuou, depois de dizer que produzir o último álbum lhe salvou a vida: “[É melhor do que] ficar sentado com minha bunda o dia todo esperando a pandemia acabar. E então você pensa, ‘Ah, sim, eu sou rock n' roll. É melhor eu fazer um álbum.’ Você tem todo o tempo do mundo para fazer o melhor álbum possível".



Ao jornal britânico The Mirror, em agosto, o músico destacou: “Você sabe quando é que vou me aposentar? Quando eu puder ouvir a tampa do meu caixão se fechando. E então eu farei a p**** de um bis. Eu sou o príncipe das trevas".



Enquanto o novo trabalho não chega, o público pode conferir a playlist de quarentena, que o músico disponibilizou no final de março, além do disco mais recente, Ordinary man, lançado nas plataformas digitais em 21 de fevereiro. O álbum tem 11 faixas e conta com parcerias de Elton John, Post Malone e Travis Scott.

Confira as faixas de Ordinary man: