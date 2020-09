Paulinho, do Roupa Nova, volta a ser internado após transplante de medula

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @giuperavisual/ Reprodução)

Conhecido como Paulinho, o vocalista do Roupa Nova, Paulo Cesar dos Santos voltou a ser internado no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (29/9). Na semana passada, o músico passou por um transplante de medula óssea e agora está sendo monitorado sem previsão de alta médica.

Em decorrência de um linfoma, Paulinho, de 68 anos, foi internado na unidade de saúde em 28 de agosto e passou pelo transplante de médula óssea autólogo - no qual as próprias células-tronco do paciente são usadas - em 10 de setembro. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, no último dia 21 foi detectada a recuperação da médula enxertada e o músico havia deixado o hospital no dia 24.

Ao portal UOL, a assessoria de imprensa do Roupa Nova confirmou o retorno do vocalista ao complexo hospitalar para acompanhamento do estado de saúde de Paulinho, bem como do procedimento realizado.

40 anos de sucesso

O músico integra o Roupa Nova desde o início, quando a banda ainda chamava Os Famks nos anos 1970. Ele é vocalista e percussionista do grupo. Paulinho é conhecido pelas interpretações de Canção de verão, Whisky a go-go e Linda demais.

Em agosto, o Roupa Nova esteve em Brasília para participar da segunda semana do Drive Show Brasília. A apresentação, em questão, celebrou os 40 anos de sucesso.