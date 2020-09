Vanusa está consciente e apresenta melhora em estado de saúde

CB Correio Braziliense

Após ter uma piora do quadro respiratório e necessitar de ventilação mecânica, a cantora Vanusa apresentou, nesta quarta-feira (30/9), melhora considerável. De acordo com o boletim médico, divulgado pelo Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP), ela está consciente e respira por meio do cateter de oxigênio. A artista segue internada na UTI, mas apresenta ‘melhora discreta progressiva’.

Vanusa apresenta melhora no estado de saúde após preocupação com quadro clínico por causa de instabilidade hemodinâmica. Internada desde 7 de setembro, a artista passou por complicações respiratórias que necessitaram medidas de acompanhamento intensivo. Além disso, Vanusa ainda sofre com a doença do Alzheimer.

Desde o início das complicações, o filho da cantora, Rafael Vannucci, atualiza o Instagram com a divulgação dos boletins médicos, para que os seguidores e fãs da artista tomem conhecimento da situação. Nesta quarta-feira, ele compartilhou a atualização nos stories com emojis que indicam o estado em oração, como vem pedindo nas últimas semanas para todos.