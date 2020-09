Festival Mosaico Cultural tem programação até 25 de outubro

CB Correio Braziliense

O festival on-line Mosaico Cultural tem programação para todas as idades, marcadas até 25 de outubro. As atrações são gratuitas e com exibição no canal do projeto no YouTube. Nesta semana, ocorrem as primeiras aulas dos cursos Canto no seu canto, com o pedagogo e regente Júnior Prudêncio, e Antas confinadas - Compartilhando saberes sobre a construção do riso, da Cia. Celeiro das Antas. Além disso, o evento apresenta as bandas selecionadas para o Festival Utopia e dá continuidade à programação do Criolina Instrumental.

Um dos destaques da programação, o projeto Antas Confinadas, da companhia Celeiro das Antas, apresenta um curso ligado à técnica do humor físico, direcionado a jovens do Educação para Jovens e Adultos (EJA), entre o 7º e 3º ano. A oficina teve início nesta terça (29/9), e todo o conteúdo ficará disponível on-line. Outro curso que começou esta semana é o Canto no seu canto, com técnicas vocais e de preparação da voz. O curso terá duração de um mês, com aulas de segunda à sábado, às 19h.

Para a criançada, a programação fica a cargo da Cia. Fábula, com brincadeiras, contos e fábulas que unem o lúdico ao aprendizado e prometem entreter os pequenos no período de isolamento social. Eles se apresentam de segunda a quarta, sempre às 16h.

A programação do Criolina Instrumental também segue às quintas e domingo, com apresentações de Passo Largo e Muntchako, e Face Quarteto e Esdras Nogueira e Grupo, respectivamente.

Festivais

Outro ponto alto da programação da semana é a primeira edição on-line do Sarau das Sebastianas, que ocorre nesta quarta-feira (30/9), às 20h. Trazendo para as telas a potência deste movimento feminino na comunidade de São Sebastião, as artistas provam a força da poesia periférica e que, além desta linguagem, reúne mulheres musicistas e performers, reforçando o foco na difusão da literatura. Esta semana, apresentam-se Nanah Farias (abertura e encerramento), Donas da Rima (música), Nanda Fer Pimenta (poesia) e Gabi Viola (música).

Na sexta-feira (2/10), estreia também o Festival Utopia. Às 20h, haverá o anúncio das bandas que passaram na seletiva realizada de 14 a 25 de setembro. Além disso, ocorre o sorteio para a ordem das apresentações e a mesa de debate inaugural, sobre o cenário dos festivais de música do DF. Na mesa, falam os convidados Cláudio Bull, professor, doutor em Arquitetura e Urbanismo e músico; Leônio Matos, diretor da rádio Utopia; Moara, que está à frente da plataforma Reverbera de articulação feminista na música, e da comunicação do festival Latinidades, o maior evento de mulheres negras da América Latina; Luna Moreno, curadora do festival CoMA - Convenção de Música e Artes; Natália Botelho, articuladora do festival Elemento em Movimento, evento que movimenta a cultura urbana em Ceilândia; e Guilherme Tavares, criador do premiado Favela Sounds, Festival Internacional de Cultura de Periferia.

Confira a programação da semana do Festival Mosaico Cultural

Quarta-feira (30/9)

Às 19h, aula 3 da oficina Canto no seu canto. Às 20h, Sarau das Sebastianas com Nanah Farias (abertura e encerramento), Donas da Rima (música), Nanda Fer Pimenta (poesia) e Gabi Viola (música).

Quinta-feira (1º/10)

Às 17h, aula 2 do Celeiro das Antas, em Antas Confinadas: Compartilhando saberes sobre a construção do riso. Sobre circunstâncias propostas, objetivo da personagem e centro de energia imaginário, com Zé Regino e Félix Saab. Às, 19h, aula 4 da oficina Canto no seu canto. Às 20h, show Criolina Instrumental com Passo Largo. Às 22h, show Criolina Instrumental com Muntchako.

Sexta-feira (2/10)

Às 19h, aula 5 da oficina Canto no seu canto. Às 20h30, Festival Utopia com o anúncio das bandas selecionadas, sorteio da ordem de apresentação e realização de mesa de debate inaugural sobre o cenário dos festivais de música do DF. com os convidados Cláudio Bull, Leônio Matos, Moara, Luna Moreno, Natália Botelho e Guilherme Tavares.

Sábado (3/10)

Às 19h, aula 6 do curso Canto no seu canto. Às 20h, show Criolina Instrumental: Face Quarteto. Às 22h, show Criolina Instrumental, com Esdras Nogueira e Grupo

Domingo (4/10)

Às 17h, ocorre a Feira da Pracinha do Museu Histórico de Planaltina em Casa com cinco atrações

Serviço

Festival Mosaico Cultural

No canal Mosaico Cultural DF no YouTube. Até 25 de outubro, verificar horários e atrações na programação completa. Evento cultural on-line e gratuito. Livre para todos os públicos. http://mosaicoculturaldf.com.br/programacao/