Novo rumo d'As Baías: grupo se joga no pop sem perder a essência

GM Geovana Melo*

As Baías e a cantora Mc Rebecca - (crédito: Rodolfo Magalhães/ divulgação)

A paixão pela música uniu Raquel Virgínia, Assucena Assucena e Rafael Acerbi, que se apresentavam desde 2015 como As Bahias e a Cozinha Mineira. No entanto, em setembro deste ano, o trio passou por uma repaginação na direção musical e, agora, assina como As Baías. A mudança converge com o novo momento da banda, que se afasta da MPB e adentra no pop, sem deixar de lado a brasilidade musical e a essência d'As Bahias.



“Mudamos o nome porque somos uma banda movida a mudanças, estamos sempre em transformação, essa é uma nova era para nós. Estamos muito felizes com toda a recepção do público, que vem sendo super positiva”, conta Raquel Virgínia, em entrevista ao Correio.

No começo da pandemia do novo coronavírus, em maio, o trio lançou o EP Enquanto estamos distantes, trabalho indicado ao Grammy Latino. O lançamento foi uma prévia da reformulação do grupo que apostou no flerte com batidas eletrônicas e com o pop neste trabalho. “As Baías sempre foi um grupo inquieto e apaixonado por música, sempre prezamos muito por novidades. Agora mais que nunca isso está presente e com certeza influenciará de forma positiva no nosso som”, completa a cantora.

Como forma de registrar essa nova era, As Baías lançou o projeto Respire & Coragem, um trabalho musical “sobre força e empoderamento” composto por duas canções: Respire, uma parceria com Rincon Sapiência, e Coragem, com Mc Rebecca.

“São dois artistas muito inspiradores, que têm um trabalho e uma história de vida muito lindos e que sempre tivemos vontade de trabalhar juntos. Poder unir forças e levar nosso trabalho a outros públicos sempre foi algo que amamos, é sempre muito positivo e uma grande evolução”, declara Assucena Assucena, que adianta que mais parcerias estão a caminho.

A trajetória do grupo As Baías inclui grandes premiações musicais. O trio venceu duas categorias do Prêmio da Música Brasileira em 2018 com o álbum Bixa (2017) e foi indicado ao Grammy Latino de 2019 com o disco Tarântula (2019). Todos lançados sob o nome As Bahias e a Cozinha Mineira. Agora, As Baías pretende expandir os horizontes e alçar maiores voos.