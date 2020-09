Grammy Latino divulga os indicados de 2020; prêmio será em novembro

CB Correio Braziliense

Pabllo Vittar foi indicada ao lado de Emicida e Majur - (crédito: Não para não/ divulgação)

Uma das maiores premiações da música latina anunciou, nesta terça-feira (29/9), os indicados ao Grammy Latino 2020, prêmio que avalia as gravações realizadas entre junho de 2019 e maio de 2020. O evento será em 19 de novembro em formato remoto.



Dentre os brasileiros que integram a lista de indicações, estão Anitta, As Bahias e a Cozinha Mineira - agora intitulada de As Baías, Marcelo Jeneci, Céu, Emicida, Pabllo Vittar, Letrux, Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso, Elza Soares, Melim, Rapadura, Suricato e Anavitória.

No entanto, lideram as categorias os porto riquenhos Ozuna e Bad Bunny e o colombiano J Balvin, o qual acumula 13 indicações, dentre elas a de Melhor álbum do ano, Melhor interpretação urbana, Melhor performance reggaeton por Morado e Loco contigo.

Confira os principais indicados ao Grammy Latino 2020:

Melhor Canção Urban



Adicto – Tainy, Anuel AA e Ozuna

Muchacha – Gente De Zona e Becky G

Rave de Favela – MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer

Rojo – J Balvin

Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalía & Ozuna

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa



N – Anavitória

Enquanto estamos distantes – As Bahias e a Cozinha Mineira

APKÁ! – Céu

Guaia – Marcelo Jeneci

Eu feat você - Melim

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa



AmarElo – Emicida

Little eletric chicken heart – Ana Frango Elétrico

Letrux aos prantos – Letrux

Universo do canto falado – Rapadura

Na mão das flores – Suricato

Melhor Álbum de Samba/Pagode



Mangueira, a menina dos meus olhos – Maria Bethânia

Martinho 8.0 – Bandeira da fé: um concerto – Martinho da Vila

Samba jazz de raiz, Cláudio Jorge 70 – Cláudio Jorge

Fazenda samba – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Mais feliz – Zeca Pagodinho



Melhor Álbum de Música Popular Brasileira



O amor no caos volume 2 – Zeca Baleiro

Belo Horizonte – Toninho Horta & Orquestra Fantasma

Bloco na rua (deluxe) – Ney Matogrosso

Planeta Fome – Elza Soares

Caetano Veloso & Ivan Sacerdote – Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa



Veia nordestina – Mariana Aydar

Aqui está-se sossegado – Camané & Mário LaginhaAcaso casa ao vivo – Mariene De Castro e Almério

Targino sem limites – Targino Gondim

Obatalá: uma homenagem a Mãe Carmen – Grupo Ofa

Autêntica – Margareth Menezes

Melhor Canção em Língua Portuguesa



A tal canção pra lua (Microfonado)— Vitor Kley & Samuel Rosa

Abricó-de-macaco — João Bosco

Amarelo (Sample: Sujeito de sorte – Belchior) — Emicida feat Majur & Pabllo Vittar

Libertação — Elza Soares & BaianaSystem feat Virgínia Rodrigues

Pardo — Céu

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)



Catarse – Daniela Araújo

Reino – Aline Barros

Profundo – Ministério Mergulhar

Maria passa à frente – Padre Marcelo Rossi

Memória II (Ao vivo em Belo Horizonte) – Eli Soares

Gravação do ano



China — Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Featuring Ozuna & J Balvin

Cuando estés aquí — Pablo Alborán

Vete — Bad Bunny

Solari yacumenza — Bajofondo Featuring Cuareim 1080

Rojo — J Balvin

Tutu — Camilo Featuring Pedro Capó

Lo que en ti veo — Kany García & Nahuel Pennisi

Tusa — Karol G & Nicki Minaj

René — Residente

Contigo — Alejandro Sanz

Álbum do ano



YHLQMDLG — Bad Bunny

Oasis — J Balvin & Bad Bunny

Colores — J Balvin

Por primera vez — Camilo

Mesa para dos — Kany García

Aire (Versión Día) — Jesse & Joy

Un canto por méxico, Vol. 1 — Natalia Lafourcade

Pausa — Ricky Martin

La conquista del espacio — Fito Páez

Cumbiana — Carlos Vives

Canção do ano



ADMV — Vicente Barco, Edgar Barrera, Maluma & Stiven Rojas, songwriters (Maluma)

Bonita — Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, songwriters (Juanes & Sebastián Yatra)

Codo con codo — Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

El mismo aire — Edgar Barrera, Camilo, Jon Leone, Richi López & Juan Morelli, songwriters (Camilo)

For sale — Alejandro Sanz & Carlos Vives, songwriters (Alejandro Sanz & Carlos Vives)

#ELMUNDOFUERA (Improvisación) — Alejandro Sanz, songwriter (Alejandro Sanz)

Lo que en ti veo — Kany García, songwriter (Kany García & Nahuel Pennisi)

René — Residente, songwriter (Residente)

Tiburones — Oscar Hernández & Pablo Preciado, songwriters (Ricky Martin)

Tusa — Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, Nicki Minaj & Daniel Oviedo Echavarría, songwriters (Karol G & Nicki Minaj)

Tutu — Camilo, Jon Leone & Richi López, songwriters (Camilo Featuring Pedro Capó)

Melhor artista revelação



Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

Melhor álbum pop vocal



Spoiler — Aitana

Prisma — Beret

Por primera vez — Camilo

Más futuro que pasado — Juanes

Pausa — Ricky Martin





Melhor interpretação Reggaeton





Yo perreo sola — Bad Bunny

Morado — J Balvin

Loco contigo — Dj Snake & J Balvin Featuring Tyga

Porfa — Feid & Justin Quiles

Chicharrón — Guaynaa Featuring Cauty

Te soñé de nuevo — Ozuna

Si te vas — Sech & Ozuna