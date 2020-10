Assinantes do Correio ganham desconto em peça 'Alívio emergencial' do G7

CB Correio Braziliense

A companhia de comédia G7 está em cartaz com a peça Alívio emergencial. Em referência ao auxílio emergencial disponibilizado na pandemia pelo governo, a comédia narra a história de uma família que cansou de 2020 e decidiu antecipar o Natal. Nas sessões deste sábado (3/10) às 21h30, e domingo (4/10) às 19h30, no Arena Drive (Estacionamento do ginásio Nilson Nelson), assinantes do Correio têm 30% de desconto no valor do ingresso.



A obra é uma sátira aos telejornais e às más notícias e retrata a história de Morrão, um traficante que teve que se adaptar aos tempos de coronavírus, ao mesmo tempo em que descobre que será pai.

Espetáculo Alívio emergencial

