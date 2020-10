Exposição virtual reúne ilustrações em homenagem ao cartunista Quino

CB Correio Braziliense

Desde a confirmação da morte do cartunista Quino na quarta-feira (30/9), ilustradores, artistas e cartunistas do mundo todo prestam homenagens ao argentino. Desta vez, a Associação dos Cartunistas do Brasil organizou uma exposição virtual para celebrar a memória do criador da Mafalda.

O cartunista argentino morreu aos 88 anos e sua morte foi confirmado pelo editor do artista, Daniel Divinsky, no Twitter. Joaquín Salvador Lavado publicou, pela primeira vez, uma história de Mafalda em 1964, mas até hoje a personagem é o desenho latino-americano mais vendido para diversos fins. As histórias da pequena menina foram traduzidas em mais de 30 idiomas e já receberam premiações importantes para a cultura como o Prêmio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades, em 2014.

Integram a exposição virtual O nosso Quino trabalhos de mais de 50 cartunistas, entre eles Mauricio de Souza, Laerte, Ique, Baptistão e Chico Scarpini. Cada um com uma linguagem artística diferente, exaltando hora a relação de Quino com Mafalda, hora o trabalho que o cartunista desenvolveu ao tratar temas sociais, deixou registrado o agradecimento ao argentino.

